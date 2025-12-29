Ubican a Alexis Sánchez como el tercer peor fichaje en la historia del Manchester United

El nombre de Alexis Sánchez volvió a instalarse en la prensa inglesa luego de que el medio británico The Telegraph lo ubicara como el tercer peor fichaje del Manchester United en el período posterior a Sir Alex Ferguson.

El delantero chileno llegó en enero de 2018 desde el Arsenal, en medio de una alta expectativa y con uno de los salarios más elevados de la Premier League. Sin embargo, nunca logró consolidarse en el elenco dirigido entonces por José Mourinho, algo que el medio británico destacó como uno de los puntos centrales de la evaluación negativa.

“Manchester City también buscaba fichar al delantero chileno, uno de los delanteros más peligrosos de la Premier League con el Arsenal. Su contrato con el Emirates estaba a punto de vencer, lo que implicaba un traspaso bajo y un salario altísimo. El City consideraba que un salario así perjudicaría el espíritu de equipo y demolería su estructura salarial. Pero el United se adelantó y presentó a Sánchez con un vídeo suyo tocando el piano”, publicó The Telegraph.

El medio añade que el chileno “nunca estuvo a gusto en Old Trafford”, lo que derivó en una operación posterior que también significó costos relevantes para el club inglés. Según el artículo, el United terminó pagando 9 millones de libras para desprenderse del jugador, primero enviándolo a préstamo y luego concretando su salida definitiva al Inter de Milán.

“Su enorme impacto negativo en la estructura salarial se sintió durante años”, agregó la publicación.

En su paso por el Manchester United, Alexis Sánchez disputó 45 partidos, en los que registró 5 goles y 9 asistencias, cifras muy por debajo de lo mostrado en el Arsenal, donde había sido uno de los delanteros más determinantes de la liga.

En el ranking elaborado por el medio británico, el chileno aparece solo por debajo del brasileño Antony, actualmente en el Real Betis dirigido por Manuel Pellegrini, y del inglés Jadon Sancho, hoy en el Aston Villa.