Descenso de la Unión Española: Jorge Segovia arremetió contra la ANFP

El empresario español Jorge Segovia volvió a pronunciarse públicamente tras el descenso de Unión Española y la negativa de la ANFP a acoger el reclamo presentado por el club, publicando un mensaje que fue interpretado como una respuesta al fallo del organismo rector del fútbol chileno.

A través de su cuenta de X, el propietario del conjunto hispano compartió una cita del poeta escocés Charles McKay, en la que reflexiona sobre la presencia de enemigos y críticas como consecuencia de enfrentar desafíos, mensaje difundido luego de que se confirmara que Unión Española deberá disputar la temporada 2026 en la Primera B. En la publicación, Segovia escribió: “¿No tienes enemigos dices? (…) entonces has sido un cobarde redomado”.

Unión Española había recurrido a instancias administrativas junto a Deportes Iquique con el objetivo de revertir el descenso, argumentando aspectos reglamentarios. Sin embargo, el organismo que preside Pablo Milad aclaró que, si bien se revisó la solicitud de ambos clubes, los estatutos del fútbol chileno —aprobados en 2023— prevalecen por sobre el reglamento y las bases actualmente vigentes, lo que llevó a rechazar el reclamo.

Tras la resolución, las dirigencias involucradas descartaron llevar el conflicto a la justicia ordinaria, optando por aceptar la decisión y enfocarse en la planificación deportiva para la próxima temporada.

De esta manera, Unión Española iniciará un nuevo desafío en la categoría de ascenso, con el objetivo de reestructurar su proyecto deportivo y buscar el retorno a la Primera División, en medio del descontento expresado públicamente por su propietario.