Golfistas del LIV eligen a Joaquín Niemann como Mejor Jugador del Año 2025

Joaquín Niemann fue elegido Mejor Jugador del Año 2025 del LIV Golf por votación de sus pares, en el marco de la gala oficial del circuito, luego de una temporada en la que el chileno fue el jugador con más triunfos, con cinco títulos obtenidos a lo largo del calendario.

La distinción al integrante del equipo Torque fue definida por votación directa de los propios golfistas del LIV Golf, en reconocimiento a una temporada marcada por la regularidad y los resultados. Niemann fue el jugador que más torneos ganó en la temporada 2025, con triunfos en Ciudad de México, Adelaida, Singapur, Virginia y Reino Unido.

Pese a no haber obtenido el título anual del circuito, el chileno fue elegido como el Mejor Jugador de la temporada en una ceremonia en la que se entregaron 22 premios.

Junto a Niemann, el español Jon Rahm fue distinguido como Jugador Clave del Año. El integrante del equipo Legion XIII no obtuvo victorias en torneos durante la temporada, pero se consagró campeón anual del circuito tras liderar el ranking general, luego de sumar 226,16 puntos en los 13 eventos disputados.

El tercer reconocimiento votado por los jugadores fue para el español David Puig, quien recibió el premio a Jugador Revelación del Año. El integrante del equipo Fireballs registró dos cuartos lugares y cerró la temporada dentro del top 10 del ranking.

Además de los galardones definidos por votación de los propios golfistas, la gala incluyó premios determinados por los fanáticos, un comité de expertos y por la organización del LIV Golf. Entre los premios votados por los jugadores, Bubba Watson fue distinguido con el reconocimiento al Regreso del Año, mientras que Adam Hayes, caddie de Jon Rahm, fue elegido Caddie del Año.

El comité de expertos entregó diversos reconocimientos técnicos. Phil Mickelson fue distinguido con el Golpe del Año, Bryson DeChambeau recibió el premio al Drive del Año por su ejecución en el torneo de Ciudad de México y también fue reconocido por la Victoria del Año, lograda en Corea del Sur. Marc Leishman obtuvo el premio al Putt del Año gracias a un golpe de 25,60 metros en Miami, mientras que Richard Bland fue distinguido por el Approach del Año en Ciudad de México.

Otros premios incluyeron el Golpe desde el Búnker del Año para Graeme McDowell en Hong Kong, el Momento del Año para Patrick Reed en Adelaida, el reconocimiento Artista del Escape para Dustin Johnson en Singapur y el premio al Jugador de Gran Riesgo y Gran Recompensa para Cameron Smith en el torneo del Reino Unido.

En el plano colectivo, el equipo Torque fue distinguido con la Mejor Victoria del Año, tras registrar un acumulado de -64 en Indianápolis, mientras que Southern Guards recibió el reconocimiento a la Celebración del Año en Chicago.