Gert Weil cuestiona a Natalia Duco en Deportes por doping: “Se puede zafar y llegar a ser ministro”

El histórico referente del atletismo chileno Gert Weil manifestó su desacuerdo con el nombramiento de Natalia Duco como ministra del Deporte en el gobierno de José Antonio Kast, que asumirá en marzo, aludiendo al caso de dopaje que afectó a la deportista y que derivó en una sanción internacional.

Weil sostuvo que el arribo de Duco a la cartera del Deporte le genera incomodidad y sentimientos encontrados, considerando el castigo que recibió la atleta en 2018, el cual se tradujo en una suspensión de tres años y en la pérdida de la medalla de oro obtenida en los Juegos Sudamericanos de Cochabamba de esa misma temporada.

En ese contexto, el exrepresentante del lanzamiento de la bala y dos veces abanderado olímpico planteó que, si bien una persona que cumple una sanción debería tener la posibilidad de una nueva oportunidad, en este caso existe un elemento pendiente relacionado con el reconocimiento de la falta cometida.

En declaraciones entregadas a En Cancha, Weil profundizó en sus reparos y señaló que “la verdad, que tengo sentimientos encontrados, porque me hace falta un elemento en cuanto al problema que tuvo Natalia, que bien sabemos le significó un castigo por parte del sistema de competencia internacional por doping. Me hace mucha falta que haya un reconocimiento de parte de ella, por la falta que cometió”.

En la misma línea, cuestionó la forma en que, a su juicio, se ha abordado públicamente el caso y afirmó que “de alguna manera, creo que se está tratando de plantear que fue un tema menor, que no fue culpa de ella, que ella no sabía y resulta que no es así”, agregando que “tengo opiniones de distintos lados que de alguna manera creo que no fue una buena decisión”.

Weil también comparó este episodio con otros casos recientes en el deporte nacional y sostuvo que “por ejemplo, lo que le pasó a Nicolás Jarry, pues efectivamente el Nico comprobó que recurrió a un suplemento que tenía un componente que no estaba indicado. Pero en el caso de Natalia es distinto. Es un doping más sofisticado”.

Respecto del eventual rol público de Duco, el exatleta insistió en que la designación no entrega una señal positiva y recalcó que, si bien no considera que una persona deba ser condenada de por vida, es necesario asumir responsabilidades. “Si ella quiere ser un ejemplo, debería admitir y decir qué cosas distintas habría que hacer para no caer en lo que hizo, porque lamentablemente, la señal que se está dando es que, a pesar de lo ocurrido, se puede zafar y de alguna manera llegar a instancias como ser ministra de un país”, afirmó.

Finalmente, Weil advirtió que, a su juicio, “tener una ministra de deportes con ese antecedente es muy malo, para la imagen internacional”, especialmente para quienes participan en la lucha permanente contra el dopaje, señalando que se trata de un riesgo para la credibilidad del país en esa materia.