¿No sabía jugar? El insólito partido de tenis protagonizado por una wild card que sólo ganó 3 puntos

Durante el ITF de Nairobi, en Kenia, la egipcia Hajar Abdelkader protagonizó uno de los juegos más polémicos en la historia del tenis. La jugadora que habría recibido una invitación especial para jugar, fue derrotada por doble 6-0, cometió 20 faltas y no sabía ni donde posicionarse.

La egipcia fue derrotada por la alemana Lorena Schaedel, ubicada en el puesto 1.026 del ranking, quien se impuso por un categórico doble 6-0 en 38 minutos. De hecho, los únicos tres puntos que sumó Abdelkader durante el encuentro fueron producto de errores de servicio de su rival, sin conseguir puntos ganados de manera directa.

Shoutout to Hajar Abdelkader who entered the ITF draw in Nairobi and appears to be playing tennis for the first time ever She won three points all match! pic.twitter.com/VKHTt70rTP — Barstool Tennis (@StoolTennis) January 7, 2026

Zápasy na turnajích ITF se nedají s úrovní těch na WTA ve většině případů rovnat. Ale to, co bylo k vidění od Hajar Abdelkader, která díky divoké kartě dnes na turnaji v Nairobi (dotace 30 000 $) odehrála svůj první zápas na profi turnaji, to se jen tak nevidí.🤯😂 pic.twitter.com/fUsvMeuXJF — Sporťák (@SportakCZ) January 7, 2026

La cobertura internacional fue lapidaria con el encuentro, calificándolo como un episodio vergonzoso que reabrió el debate sobre los criterios utilizados para otorgar una Wild Card en torneos profesionales.

Desde ABC Deportes, de España, señalaron que “Muchos especulan ya no si este es su primer encuentro serio —que, según la web de la ITF, lo es—, sino siquiera si es la primera vez que coge una raqueta de tenis. Las imágenes hablan por sí mismas”.

Aunque la jugadora de 21 años fue invitada por “Wild Card” no tenía ranking profesional y ninguna participación en el ranking profesional y nadie en el torneo la conocía. Y el video viral deja en evidencia que quizás era su primer acercamiento en el deporte.