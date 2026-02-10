Campeonato Nacional: La Calera y O’Higgins líderes, mientras la U cae y Colo Colo gana al final

La segunda fecha del Campeonato Nacional reordenó la parte alta de la tabla y dejó varias señales tempranas del torneo. Unión La Calera y O’Higgins de Rancagua aprovecharon sus triunfos para instalarse como líderes con puntaje perfecto, mientras Universidad de Chile volvió a dejar puntos en el camino y Colo Colo logró un triunfo ajustado en casa.

El cuadro rancagüino alcanzó los seis puntos tras imponerse por 1-0 a Deportes La Serena en El Teniente, resultado que lo dejó momentáneamente en lo más alto. Sin embargo, horas más tarde fue igualado —y superado en diferencia de gol— por Unión La Calera, que venció con autoridad por 3-1 a Cobresal, otro elenco que aspiraba a cerrar la fecha con campaña perfecta.





En Macul, Colo Colo se reencontró con la victoria luego de superar por 2-0 a Everton en un partido cerrado, que recién se resolvió en los minutos finales. Los goles de Yastin Cuevas y Javier Correa permitieron al “Cacique” sumar sus primeros tres puntos del torneo y dejar atrás el traspié inicial.

Otro que celebró fue Universidad Católica, que hizo valer su localía en el Claro Arena y derrotó por 2-0 a Deportes Concepción, con anotaciones de Fernando Zampedri y Justo Giani, manteniéndose en el grupo de escoltas con cuatro unidades.

La cara opuesta la vivió Universidad de Chile, que sigue sin despegar en el arranque del campeonato. El equipo azul cayó por 2-1 ante Huachipato, pese a haberse puesto en ventaja con un tanto de Eduardo Vargas. El elenco acerero revirtió el marcador con goles de Maximiliano Rodríguez y Renzo Malanca, dejando a la U con apenas un punto en dos fechas.

En otros resultados de la jornada, Audax Italiano abrió la fecha con una sólida victoria por 3-0 sobre Universidad de Concepción, mientras que el vigente campeón, Coquimbo Unido, consiguió su primer triunfo del torneo tras imponerse por 3-1 a Palestino.

La fecha se cerró en Chillán, donde Ñublense y Deportes Limache repartieron puntos tras igualar 1-1, resultado que mantiene a ambos en la zona media de la tabla.

Tabla de posiciones