Bárbara Hernández defiende su titulo Mundial de Natación de Aguas Gélidas 2026 en Finlandia

La nadadora chilena Bárbara Hernández ya se encuentra en Finlandia para disputar el VII Mundial de Natación de Aguas Gélidas, torneo que reúne a los principales exponentes de la disciplina y donde intentará defender el título conseguido en la edición anterior.

Conocida internacionalmente como la “Sirena del Hielo”, la deportista competirá el martes 3 de marzo en los 200 metros libres y el miércoles 4 en los 450 metros libres, pruebas que se realizarán en aguas cercanas al punto de congelación y con temperaturas ambientales bajo cero, condiciones que convierten al campeonato en uno de los más exigentes del calendario internacional.

En la antesala de la competencia, Hernández explicó que “este campeonato es un desafío físico y mental enorme, pero también una oportunidad para volver a demostrar que el cuerpo puede adaptarse a condiciones extremas con disciplina, preparación y respeto por la naturaleza”, agregando que llega con la convicción de competir al máximo nivel y continuar difundiendo un mensaje de protección de los océanos y los hielos.

La chilena llega a la cita internacional respaldada por su actuación en el Mundial realizado en enero de 2025 en Molveno, Italia, donde obtuvo cuatro medallas: dos de oro, una de plata y un bronce. En esa ocasión se impuso en los 500 metros y 1 kilómetro estilo libre en aguas a 1 °C, además de lograr el segundo lugar en el relevo mixto VIP 4×50 y el tercer puesto en los 50 metros espalda.

Más allá de sus resultados deportivos, la nadadora ha vinculado su carrera a la concientización sobre el impacto del cambio climático y el derretimiento de los hielos, utilizando el deporte extremo como plataforma para promover la protección de los océanos y los ecosistemas polares.

Hernández es la única chilena y sudamericana en completar el desafío Ocean’s Seven y la primera del país en alcanzar la Triple Corona de la natación en aguas abiertas. También posee cuatro récords Guinness por travesías en Cabo de Hornos, la Antártica y Puerto Natales, incluyendo el nado más extenso realizado por una mujer en aguas gélidas.