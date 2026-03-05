Fracaso azul: Universidad de Chile cae ante Palestino y queda fuera de la Sudamericana

Universidad de Chile quedó eliminada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana tras caer por 2-1 frente a Palestino en el Estadio Nacional, que se disputó sin público debido a una sanción que pesaba sobre el conjunto azul.

El partido se mantuvo con pocas ocasiones claras durante gran parte del desarrollo, con aproximaciones aisladas de ambos equipos que no lograron traducirse en goles hasta el tramo final del encuentro.

La U sufrió un contratiempo temprano cuando Juan Martín Lucero debió abandonar el campo a los 15 minutos por lesión. En el transcurso del partido, Palestino generó una de las llegadas más claras con un remate de Martín Araya que dio en el poste, mientras que Eduardo Vargas obligó a una intervención de Sebastián Pérez con un cabezazo en el inicio del segundo tiempo.

El marcador se abrió recién a los 85 minutos. Nelson Da Silva conectó un cabezazo tras un centro de César Munder para adelantar a Palestino. En ese mismo tramo final, Universidad de Chile sufrió una nueva complicación cuando Bianneider Tamayo debió salir en camilla a los 82 minutos.

Cuando el partido parecía definido, el conjunto azul logró empatar en el tiempo agregado. Maximiliano Guerrero apareció de cabeza a los 90+4′ para aprovechar un balón enviado al área por Marcelo Díaz.

El empate encaminaba el encuentro a una definición por penales, pero en la última acción del compromiso Palestino volvió a golpear. Ian Garguez marcó a los 90+6′, sellando el 2-1 definitivo y la clasificación del conjunto “árabe” a la fase de grupos del torneo.

Con este resultado, Palestino se suma a Audax Italiano como los representantes chilenos en la fase grupal del certamen, cuyo sorteo está programado para el jueves 19 de marzo a las 20:00 horas.