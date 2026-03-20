Todo lo que necesitas saber sobre la Copa de la Liga, el nuevo torneo de la ANFP para saldar deudas

El fútbol chileno incorporará un nuevo torneo a su calendario oficial. Se trata de la Copa de la Liga, una competencia organizada por la ANFP que se disputará paralelamente a los otros campeonatos de la temporada.

El certamen se inaugura este viernes con el partido entre Universidad de Chile y Deportes La Serena, marcando el inicio de la cuarta competencia oficial del año, junto a la Primera División, la Copa Chile y la Supercopa.

Más allá del objetivo deportivo, la creación del torneo responde también a razones administrativas y comerciales. La Copa de la Liga permitirá aumentar la cantidad de partidos en el calendario y cubrir compromisos de transmisión con TNT Sports, socio televisivo del fútbol chileno, lo que le permitirá saldar deudas de partidos pendientes en su contrato.

La idea es que gran parte de los encuentros se disputen durante fechas FIFA, cuando el campeonato nacional se detiene por compromisos de la selección.

Formato del torneo

El campeonato contará con los 16 clubes de la Primera División, que serán distribuidos en cuatro grupos de cuatro equipos.

La conformación de las zonas se realizó tomando como referencia la tabla del Torneo Nacional anterior. De esta forma, los cuatro mejores equipos de 2025 quedaron como cabezas de serie.

Los grupos quedaron definidos de la siguiente manera:

Grupo A: Coquimbo Unido, Colo Colo, Huachipato y Deportes Concepción.

Grupo B: Universidad Católica, Cobresal, Ñublense y Universidad de Concepción.

Grupo C: O’Higgins, Palestino, Deportes Limache y Everton.

Grupo D: Universidad de Chile, Audax Italiano, Unión La Calera y Deportes La Serena.

Durante la fase grupal se disputará un sistema de todos contra todos en partidos de ida y vuelta.

Solo el equipo que termine en el primer lugar de cada grupo avanzará a la siguiente etapa del torneo.

Semifinales y final

Los cuatro clasificados se enfrentarán en semifinales también en partidos de ida y vuelta.

El ganador del Grupo A jugará contra el primero del Grupo D, mientras que el líder del Grupo B se enfrentará al del Grupo C.

Los vencedores de esas llaves disputarán la final en un partido único.

El premio para el campeón y reglas

El equipo que se consagre campeón obtendrá un cupo internacional relevante.

El ganador clasificará directamente como Chile 3 a la Copa Libertadores 2027 y además asegurará su presencia en la Supercopa de ese mismo año.

La Copa de la Liga también incorporará algunas normas reglamentarias presentes en otras competiciones del fútbol chileno.

Entre ellas, la obligación de cumplir minutos con jugadores sub 21.

En la fase de grupos los equipos deberán completar 360 minutos con futbolistas de esa categoría, pudiendo sumar tiempo con hasta dos jugadores simultáneamente.

En semifinales se exigirán 120 minutos y en la final un mínimo de 60.

La ANFP también confirmó que el torneo contará con sistema VAR en sus partidos.