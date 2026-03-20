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Presidente Kast decreta tres días de duelo nacional por muerte de carabinero en Puerto Varas PAÍS SEBASTIÁN BELTRÁN GAETE / AGENCIAUNO

Presidente Kast decreta tres días de duelo nacional por muerte de carabinero en Puerto Varas

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Agencia UNO
Por : Agencia UNO
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El Presidente José Antonio Kast decretó tres días de duelo nacional tras la muerte del sargento de Carabineros Javier Figueroa, baleado durante un procedimiento en Puerto Varas.

Resumen
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El Gobierno decretó duelo nacional entre el 20 y el 22 de marzo por el fallecimiento del sargento segundo de Carabineros Javier Figueroa, quien murió tras recibir un disparo durante un procedimiento policial en Puerto Varas. Desde La Moneda, el Presidente José Antonio Kast afirmó que “a los responsables de este crimen los vamos a buscar y los vamos a encontrar, cueste lo que cueste”, y expresó su apoyo a la familia del uniformado. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, indicó que la medida se adoptó como homenaje al funcionario policial.
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El Presidente José Antonio Kast decretó este viernes duelo nacional por tres días luego del fallecimiento del sargento segundo de Carabineros, Javier Figueroa, quien murió tras ser baleado durante un procedimiento en Puerto Varas.

La medida fue anunciada desde el Palacio de La Moneda por el Ejecutivo, estableciendo que el duelo se extenderá entre el viernes 20 y el domingo 22 de marzo, como homenaje al funcionario policial.

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En la instancia, el Mandatario lamentó el fallecimiento del uniformado y advirtió que “a los responsables de este crimen los vamos a buscar y los vamos a encontrar, cueste lo que cueste”.

Asimismo, detalló que durante la madrugada “pude hablar unos instantes con su viuda, sargento Marisol. Decirle que también estaremos con ella, respaldándola a ella y a su pequeña familia, que es su hijo Joaquín. Es una familia de servidores públicos. Tanto ella como sus dos hermanos son carabineros. Nos llena de orgullo que en una familia haya tres servidores públicos, como ella y sus hermanos”.

Por último, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, confirmó la decisión del Ejecutivo señalando que el duelo nacional fue instruido “como homenaje a este mártir de la institución de Carabineros de Chile”.

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