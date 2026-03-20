Carabineros confirma fallecimiento de Javier Figueroa, uniformado atacado en Puerto Varas

Carabineros confirmó este jueves el fallecimiento del sargento segundo Javier Figueroa Manquemilla, quien permanecía en riesgo vital tras recibir un disparo en la cabeza durante un procedimiento policial en la comuna de Puerto Varas, región de Los Lagos.

El ataque ocurrió el pasado 11 de marzo, cuando el funcionario realizaba una fiscalización a un grupo de personas que se encontraban consumiendo alcohol cerca de la línea férrea.

En ese contexto fue atacado y recibió un impacto balístico en la cabeza, quedando gravemente herido.

Tras el hecho fue trasladado a un centro asistencial, donde permaneció hospitalizado con ventilación mecánica. Con el paso de los días se confirmó que presentaba muerte cerebral, aunque mantenía actividad cardíaca.

A través de un comunicado, la institución informó “con profundo pesar” el fallecimiento del uniformado, quien permaneció casi dos semanas luchando por su vida.

Carabineros detalló que Figueroa tenía 36 años, contaba con 15 años de servicio en la institución y registraba tres felicitaciones en su hoja de vida.

Además, señalaron que era casado con una funcionaria de Carabineros y padre de un hijo de siete años.

La institución indicó que acompañará a su familia “con respeto, cercanía y profundo dolor”.

Hasta el momento no se ha informado la detención de los responsables del ataque, mientras continúan las diligencias para dar con su paradero.

Respecto de las ceremonias fúnebres, se informó que el velatorio se realizará en la iglesia Sagrado Corazón de Puerto Varas.

El traslado del féretro desde el Servicio Médico Legal está programado para este viernes a las 10:00 horas, ingresando por el acceso norte de la ciudad.

El recorrido considerará calles Gramado, San Francisco y Verbo Divino hasta llegar al templo, donde vecinos y cercanos podrán despedir al funcionario y dejar ofrendas florales.

Durante la jornada se realizará un responso a las 18:00 horas, tras lo cual el recinto permanecerá cerrado únicamente para la familia.

El sábado por la mañana la iglesia reabrirá para continuar con las despedidas antes de la misa fijada para las 15:00 horas.

Tras la ceremonia religiosa se efectuará un homenaje con un pie de cueca a las afueras del templo y posteriormente el cortejo recorrerá calles de la ciudad.

Luego, el féretro será trasladado hasta Puerto Montt, pasando por la Gran Bandera, para finalmente dirigirse al Cementerio Parque La Esperanza, donde se realizará su sepultura.

El delegado presidencial de la Región de Los Lagos, Cristián Palma, expresó sus condolencias a la familia del funcionario y a la institución.

La autoridad aseguró que las policías, junto al Ministerio Público y los tribunales de justicia, continuarán las diligencias para identificar a los responsables del ataque.