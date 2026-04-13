Campeonato nacional: Colo Colo sigue como líder sin jugar pero la UC le pisa los talones

La novena fecha de la Liga de Primera del fútbol chileno se disputó casi en su totalidad este fin de semana, dejando a Colo Colo como líder del campeonato pese a no disputar su partido correspondiente.

El duelo entre los albos y Coquimbo Unido fue aplazado hasta el próximo 3 de mayo, debido a que el conjunto “pirata” debía preparar su visita a Universitario de Lima por la Copa Libertadores.

Pese a no jugar, el equipo dirigido por Jorge Almirón se mantuvo en la cima de la tabla con 18 puntos.

Quien sí aprovechó la jornada fue Universidad Católica, que logró un ajustado triunfo por 4-3 ante Audax Italiano en un partido disputado. Con esa victoria, los cruzados alcanzaron las 17 unidades y quedaron a solo un punto del líder del torneo.

Otro equipo que tenía la oportunidad de alcanzar la cima era Deportes Limache, pero el cuadro no logró aprovechar la fecha y cayó por 1-0 ante Palestino. El único gol del encuentro fue obra de Nelson Da Silva, aplicando la conocida “ley del ex”. Con ese resultado, Limache se mantuvo con el mismo puntaje que Universidad Católica.

Más atrás aparece Ñublense, que se metió en la pelea por los primeros lugares tras derrotar por 1-0 a Universidad de Chile. El gol del triunfo llegó en los minutos finales del encuentro, permitiendo al conjunto chillanejo alcanzar los 16 puntos.

La fecha también dejó otras sorpresas en distintos estadios del país. En Rancagua, Huachipato logró imponerse ante O’Higgins, resultado que permitió a los “acereros” llegar a las 15 unidades.

Universidad de Concepción, en tanto, venció a Cobresal con un gol de Jeison Fuentealba y se ubicó justo detrás de los siderúrgicos en la tabla.

Por su parte, en el estadio La Portada, Deportes La Serena volvió a celebrar tras derrotar a Everton gracias a un gol de Jeisson Vargas. El resultado profundizó el mal momento del cuadro viñamarino, que acumula cuatro partidos sin triunfos.

La novena jornada se completará este lunes 13 de abril con el encuentro entre Unión La Calera y Deportes Concepción.

El partido está programado para las 20:00 horas en el estadio Nicolás Chahuán Nazar y enfrentará a dos equipos que se encuentran en la parte baja de la clasificación.