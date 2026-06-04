Knicks golpean primero en las Finales NBA y toman ventaja ante Spurs

Los New York Knicks dieron el primer golpe en las Finales de la NBA 2026 tras imponerse por 105-95 a los San Antonio Spurs en condición de visitante. El equipo neoyorquino revirtió un complejo escenario y consiguió quedarse con el Juego 1 de la serie por el campeonato.

Según informó Directv Sports, la gran figura de la noche fue Jalen Brunson, quien volvió a responder en los momentos de mayor presión y lideró a los Knicks en el tramo decisivo del compromiso.

El encuentro se disputó con un ritmo intenso desde el inicio y mostró a dos equipos decididos a imponer condiciones. Durante buena parte de la segunda mitad, San Antonio parecía tener el control del marcador, llegando incluso a construir una ventaja de 14 puntos en el tercer cuarto. Sin embargo, la reacción visitante cambió por completo el desarrollo del partido.

Brunson apareció en el momento clave

Cuando el duelo entró en su fase decisiva, Brunson tomó el control ofensivo de los Knicks. El base terminó con 30 puntos y anotó 13 de ellos durante el último cuarto, guiando la remontada de su equipo en territorio texano.

La ofensiva de New York también encontró respaldo en Karl-Anthony Towns, quien aportó 18 puntos y 12 rebotes. Su presencia cerca del aro fue determinante para que los visitantes encontraran soluciones en los momentos más complejos del partido.

Wembanyama no pudo evitar la caída de San Antonio

Por el lado de los Spurs, Victor Wembanyama registró 26 puntos y 12 rebotes, aunque sufrió con la efectividad de sus lanzamientos y acumuló pérdidas de balón en momentos determinantes del cierre.

San Antonio llegó a estar arriba por doble dígito y parecía encaminado a quedarse con el primer partido de la serie, pero los errores ofensivos y las dificultades para sostener la intensidad permitieron la recuperación de los Knicks.

Los Knicks toman ventaja en la serie

Con este triunfo, New York queda arriba 1-0 en las Finales y además arrebata la ventaja de localía a los Spurs. El segundo encuentro volverá a disputarse en San Antonio antes de que la serie se traslade a Nueva York.

Los Knicks, que regresaron a unas Finales de la NBA después de 27 años, quedaron a tres victorias de conquistar un título que se les ha negado desde 1973.