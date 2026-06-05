Este es el ranking de las selecciones más caras para este Mundial 2026

Las 48 selecciones que participarán en el Mundial 2026 ya tienen definidos sus planteles y, junto con la expectativa deportiva, también surge una comparación económica: el valor de mercado de cada equipo.

Según cifras recopiladas por Transfermarkt y publicadas por Directv Sports, las potencias europeas dominan ampliamente el ranking de las selecciones más valiosas que competirán en Estados Unidos, México y Canadá. Francia encabeza la clasificación gracias a una generación repleta de figuras de elite y jóvenes talentos con alta cotización internacional.

Francia lidera el listado de los planteles más caros

La selección francesa aparece en el primer lugar con una valoración superior a los USD 1.500 millones, impulsada por futbolistas como Kylian Mbappé y Michael Olise. Detrás se ubican Inglaterra y España, que también superan la barrera de los USD 1.000 millones en valor de mercado.

Portugal y Alemania completan los primeros puestos de una clasificación dominada por equipos europeos, reflejando la fortaleza económica de las principales ligas del continente.

Brasil, la selección sudamericana mejor posicionada

Dentro de las selecciones de Conmebol, Brasil es la mejor ubicada. El elenco dirigido por Carlo Ancelotti ocupa el sexto puesto del ranking mundial con una valoración cercana a los USD 985 millones.

La cifra se explica principalmente por el valor de figuras como Vinicius Junior, tasado en USD 150 millones, además de Raphinha y Gabriel Magalhães, ambos valorados en USD 80 millones.

Argentina también aparece entre los diez primeros

La vigente campeona del mundo se mantiene entre las selecciones más cotizadas del planeta. Argentina ocupa el octavo lugar con una valoración aproximada de USD 884 millones.

En el plantel albiceleste destacan futbolistas como Julián Álvarez y Enzo Fernández, cuyos valores de mercado superan los USD 90 millones. La base consolidada del equipo de Lionel Scaloni permite que continúe entre los combinados más valiosos de la próxima Copa del Mundo.

Así se ubican las demás selecciones sudamericanas

Después de Brasil y Argentina, el siguiente representante de Sudamérica es Uruguay. Más atrás aparecen Ecuador y Colombia, que también figuran entre las selecciones con mayor valoración económica del torneo.

Ecuador ocupa el puesto 19 con un valor estimado de USD 406 millones, impulsado por jugadores como William Pacho y Piero Hincapié. Colombia se ubica en el lugar 21 con una valoración cercana a los USD 329 millones, liderada por Luis Díaz.

Paraguay también integra el listado de selecciones sudamericanas clasificadas al Mundial 2026, con una valoración cercana a los USD 169 millones.

El poder económico también juega su partido

Aunque el valor de mercado no garantiza resultados dentro de la cancha, la clasificación evidencia la creciente diferencia económica entre las principales potencias europeas y el resto de las selecciones participantes.

Con Francia, Inglaterra y España liderando la tabla, Brasil y Argentina aparecen como las grandes cartas sudamericanas para competir tanto en términos deportivos como en valorización de plantel de cara al Mundial 2026.