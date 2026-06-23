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Mundial: Argelia lo da vuelta y derrota por 2 goles a 1 a Jordania

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EFE
Por : EFE
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Argelia reaccionó a tiempo y remontó 2-1 ante Jordania con dos goles nacidos desde tiros de esquina. El triunfo dejó a los Zorros del Desierto con vida en el Grupo J, mientras Argentina ya aseguró su clasificación.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Argelia venció 2-1 a Jordania en el cierre de la segunda jornada del Grupo J del Mundial 2026. Nizar Al-Rashdan adelantó a los jordanos a los 36 minutos y mantuvo en aprietos a los africanos durante gran parte del encuentro. Sin embargo, dos jugadas de balón detenido cambiaron la historia: Nadhir Bembouali empató de cabeza a los 69 y Amine Gouiri completó la remontada a los 82. Con el resultado, Argelia sumó sus primeros tres puntos y llegará con opciones a la última fecha, en la que enfrentará a Austria, mientras Jordania se medirá con Argentina.
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Trece minutos de rebeldía, del 69 al 82, y 2 tiros de esquina sacaron del fango a la selección de Argelia este lunes con una remontada por 1-2 sobre Jordania en el cierre de la segunda jornada del Grupo J, que tiene a Argentina en la próxima fase con 6 puntos y a Austria en lista de espera con 3.

Un cabezazo de Nadhir Bembouali en el minuto 69 y un toque sutil de Amine Gouiri después de otro córner en el 82 salvaron los muebles del naufrago a los Zorros del Desierto, que sumaron sus primeros 3 puntos, pero aún tienen pendiente un encuentro con Austria.

Los pupilos del entrenador bosnio Vladimir Petkovic pusieron el fútbol, el desgaste físico, la pirotecnia, pero a Jordania le bastó un pestañeo de sus rivales para inclinar la balanza en el minuto 36 con un gol del centrocampista Nizar Al-Rashdan.

El partido en el Levi’s Stadium, de la ciudad estadounidense de Santa Clara entró entonces en un estadio de nerviosismo.

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Los Caballerosos demostraron sentirse cómodos en el caos que provocaron con el gol de Al-Rashdan en tanto que Argelia buscaba sin orden el libreto inicial.

El sufrimiento se prolongó hasta el segundo tiempo y los argelinos entendieron entonces que debían prescindir de las jugadas elaboradas u buscar la formula del balón parado para vulnerar a Jordania.

Así llegó la remontada.

La última jornada se jugará el 27 de junio. Argelia chocará con Austria y Jordania con Argentina.

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