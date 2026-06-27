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Qué ver en el Mundial este sábado 27: se cierra la fase de grupos DEPORTES

Qué ver en el Mundial este sábado 27: se cierra la fase de grupos

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Por : El Mostrador Deportes
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La fase de grupos del Mundial 2026 llega a su fin este sábado con seis partidos en simultáneo correspondientes a las zonas J, K y L. Inglaterra, Portugal y Argentina aparecen entre los principales protagonistas de una jornada que definirá los últimos clasificados a los dieciseisavos de final.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El Mundial 2026 disputará este sábado la última jornada de la fase de grupos con seis encuentros. Inglaterra enfrentará a Panamá, Portugal chocará con Colombia y Argentina cerrará su participación inicial ante Jordania, en una fecha que terminará de definir el cuadro de los clasificados a la ronda de eliminación directa.
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El Mundial 2026 cerrará este sábado 27 de junio la fase de grupos con una intensa jornada de seis partidos que definirán los últimos clasificados a los dieciseisavos de final. La programación contempla encuentros de los grupos J, K y L, con selecciones como Inglaterra, Portugal y Argentina buscando asegurar su paso a la siguiente ronda.

La actividad comenzará a las 17:00 horas con los dos compromisos del Grupo L. En el MetLife Stadium de Nueva York, Inglaterra enfrentará a Panamá en un duelo que será transmisión de ADN Deportes y podrá seguirse por Chilevisión en televisión abierta, D Sports en televisión por cable y las plataformas Directv GO, además de Disney+ y Paramount+.

En paralelo, Croacia se medirá frente a Ghana en el BMO Field de Toronto. Ese encuentro estará disponible por D Sports en televisión por cable y las plataformas Directv GO, además de Paramount+.

La segunda tanda de partidos arrancará a las 19:30 horas con la definición del Grupo K. En el Hard Rock Stadium de Miami, Portugal enfrentará a Colombia en uno de los encuentros más atractivos de la jornada. El compromiso será transmisión de ADN Deportes y podrá verse por Chilevisión en TV abierta, D Sports en televisión por cable y las plataformas Directv GO, además de Disney+ y Paramount+.

A la misma hora, Congo jugará ante Uzbekistán en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, partido que podrá seguirse por D Sports en televisión por cable y las plataformas Directv GO, además de Paramount+.

La fase grupal concluirá a partir de las 22:00 horas con los dos partidos del Grupo J. En el AT&T Stadium de Dallas, Argentina buscará cerrar su participación enfrentando a Jordania. El encuentro será transmisión de ADN Deportes y estará disponible por D Sports en televisión por cable y las plataformas Directv GO, además de Paramount+.

En simultáneo, Argelia enfrentará a Austria en el Arrowhead Stadium de Kansas, compromiso que también será transmitido por D Sports en televisión por cable y las plataformas Directv GO, además de Paramount+.

Con esta jornada quedarán definidos todos los clasificados y los cruces de los dieciseisavos de final, poniendo fin a una fase de grupos que reunió a 48 selecciones y dio paso al nuevo formato del Mundial 2026.

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