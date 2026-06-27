Por un voto: Senado aprueba en general la idea de legislar la megarreforma impulsada por el Gobierno

La iniciativa obtuvo el mínimo de 26 votos favorables requerido para avanzar. La votación registró además una abstención del senador de oposición Pedro Araya (PPD), quien ya había adelantado esa decisión. Ahora comenzará su revisión en particular en la Comisión de Hacienda. [ACTUALIZADA]

Aprobación por el margen mínimo: El Senado aprobó en general la denominada megarreforma o proyecto de Reconstrucción Nacional , impulsado por el Gobierno, con 26 votos a favor , el mínimo requerido para dar luz verde a la idea de legislar. También hubo 23 votos en contra y una abstención , correspondiente al senador Pedro Araya (PPD) .

El Senado aprobó en general la denominada o proyecto de , impulsado por el Gobierno, con , el mínimo requerido para dar luz verde a la idea de legislar. También hubo y , correspondiente al senador . Comienza la discusión en particular: Tras superar la votación en general, la iniciativa será revisada en particular por la Comisión de Hacienda y posteriormente por las comisiones de Medio Ambiente y Trabajo .

Tras superar la votación en general, la iniciativa será revisada en particular por la y posteriormente por las comisiones de y . Una sola votación: La Sala realizó una única votación que incluyó tanto la aprobación general del proyecto como las normas de quórum especial contenidas en los artículos 14, 16 (inciso final) y 17, que también requerían 26 votos favorables.

La Sala realizó una única votación que incluyó tanto la aprobación general del proyecto como las normas de quórum especial contenidas en los artículos 14, 16 (inciso final) y 17, que también requerían 26 votos favorables. Quiroz celebra el resultado: El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz , calificó la aprobación como “ un paso más ” para un proyecto que consideró “ sumamente relevante para el futuro del país ” y agradeció el respaldo de parlamentarios oficialistas y de oposición.

El ministro de Hacienda, , calificó la aprobación como “ ” para un proyecto que consideró “ ” y agradeció el respaldo de parlamentarios oficialistas y de oposición. Objetivos de la reforma: Según el ministro, la iniciativa busca recuperar el crecimiento, el empleo, las remuneraciones y la prosperidad , además de contribuir a la reconstrucción de las regiones de Ñuble y Biobío .

Según el ministro, la iniciativa busca , además de contribuir a la . Gobierno abierto a cambios: Consultado por el estrecho margen de aprobación, Quiroz afirmó que durante la discusión en particular el Ejecutivo recogerá propuestas ya formuladas por senadores y buscará ampliar los respaldos al proyecto. “Vamos a ir ampliando nuestra base de apoyo”, sostuvo. Lee el artículo completo en el siguiente link. Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.