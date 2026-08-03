Vozinha firma con Colo Colo y prepara multitudinaria presentación en el Monumental
El arquero caboverdiano de 40 años suscribió un contrato hasta diciembre de 2026. Usará la camiseta 29 y su debut podría producirse el 16 de agosto ante O’Higgins.
Vozinha se convirtió oficialmente en nuevo jugador de Colo Colo. El arquero caboverdiano superó los exámenes médicos y este lunes firmó su contrato junto con el presidente del club, Aníbal Mosa, en el estadio Monumental.
Según informó Emol, el vínculo se extenderá hasta diciembre de 2026 y contempla la posibilidad de evaluar una renovación para la próxima temporada. El guardameta recibiría cerca de 50 mil dólares mensuales, equivalentes a unos $47 millones.
“¡Vozinha ya es del Cacique! Junto a nuestro presidente, Aníbal Mosa, Vozinha firmó su contrato y se convirtió oficialmente en nuevo jugador de Colo-Colo. Bienvenido a la familia colocolina”, anunció el equipo en sus redes sociales.
Presentación y eventual debut
El futbolista de 40 años fue incluido en el once ideal del último Mundial y alcanzó alta notoriedad internacional durante el torneo. Colo Colo incluso difundió contenidos sobre su incorporación en castellano, inglés y portugués.
Vozinha realizará este martes su primer entrenamiento junto con el plantel y luego hablará con la prensa. El miércoles será presentado ante los hinchas en el Monumental, jornada para la que el club espera una alta convocatoria.
El arquero utilizará la camiseta 29, debido a que el número 1 pertenece a Fernando De Paul. Su estreno oficial podría concretarse el próximo 16 de agosto frente a O’Higgins, una vez que complete su puesta a punto física.
¡Vozinha ya es del Cacique! ✍🏻⚪️⚫️
Junto a nuestro presidente, Aníbal Mosa, Vozinha firmó su contrato y se convirtió oficialmente en nuevo jugador de Colo-Colo. 🤟🏻🤍🖤
¡Bienvenido a la familia colocolina! ⚽️
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Vozinha is now a Cacique player! ✍🏻⚪️⚫️
Alongside our… pic.twitter.com/JSjuwYQIOc
— Colo-Colo (@ColoColo) August 3, 2026