Ministerio de Agricultura anuncia emergencia en La Araucanía por daños del sistema frontal

El Ministerio de Agricultura anunció este miércoles la declaración de emergencia agrícola para la Región de La Araucanía, debido a los daños productivos provocados por el sistema frontal que afectó a la zona durante esta semana.

La decisión fue comunicada por el subsecretario de Agricultura, Francesco Venezian, quien explicó que los informes técnicos consideraron las lluvias, la saturación de los suelos y el número de productores afectados, según consignó Emol.

La autoridad señaló que la documentación necesaria fue recibida el martes y enviada a Santiago para su firma. De acuerdo con Venezian, la resolución sería suscrita entre este miércoles y el jueves, tras lo cual la medida comenzaría a ejecutarse automáticamente.

La declaratoria permitirá que el Ministerio de Agricultura y sus distintos servicios modifiquen sus presupuestos y transfieran fondos desde otros programas hacia el fondo de emergencia. También facilitará la gestión de recursos adicionales en conjunto con el Gobierno Regional.

Los recursos estarán destinados a instrumentos de apoyo para productores silvoagropecuarios. El subsecretario agregó que la ayuda será entregada de manera escalonada, de acuerdo con el estado de las praderas afectadas.