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Ministerio de Agricultura anuncia emergencia en La Araucanía por daños del sistema frontal PAÍS Agencia UNO

Ministerio de Agricultura anuncia emergencia en La Araucanía por daños del sistema frontal

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

La medida permitirá al Ministerio de Agricultura y sus servicios reasignar presupuestos para apoyar a los productores afectados. La resolución sería firmada entre este miércoles y el jueves.

El Mostrador Fuente Preferida

El Ministerio de Agricultura anunció este miércoles la declaración de emergencia agrícola para la Región de La Araucanía, debido a los daños productivos provocados por el sistema frontal que afectó a la zona durante esta semana.

La decisión fue comunicada por el subsecretario de Agricultura, Francesco Venezian, quien explicó que los informes técnicos consideraron las lluvias, la saturación de los suelos y el número de productores afectados, según consignó Emol.

La autoridad señaló que la documentación necesaria fue recibida el martes y enviada a Santiago para su firma. De acuerdo con Venezian, la resolución sería suscrita entre este miércoles y el jueves, tras lo cual la medida comenzaría a ejecutarse automáticamente.

La declaratoria permitirá que el Ministerio de Agricultura y sus distintos servicios modifiquen sus presupuestos y transfieran fondos desde otros programas hacia el fondo de emergencia. También facilitará la gestión de recursos adicionales en conjunto con el Gobierno Regional.

Los recursos estarán destinados a instrumentos de apoyo para productores silvoagropecuarios. El subsecretario agregó que la ayuda será entregada de manera escalonada, de acuerdo con el estado de las praderas afectadas.

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