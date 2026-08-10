Tifón Dolphin obliga a evacuar cientos de miles de personas en el este de China

Cientos de miles de personas fueron evacuadas en el este de China debido a las fuertes lluvias e inundaciones provocadas por el tifón Dolphin, al tiempo que las autoridades advirtieron sobre la persistencia de riesgos incluso después de que la tormenta se debilitara tras tocar tierra.

Hasta las 7:00 horas del lunes, unas 167.900 personas habían sido trasladadas desde áreas vulnerables, tanto terrestres como marítimas, en la provincia de Fujian. Para la noche del domingo, el número de evacuados de zonas consideradas de riesgo en Shanghai rondaba los 215.600.

De acuerdo con los pronósticos, las intensas lluvias persistirán el lunes en partes de Fujian, incluyendo las ciudades de Ningde y Nanping, con posibilidad de aguaceros en algunos sectores.

La tormenta causó interrupciones generalizadas en el transporte y las actividades del turismo. También en Fujian, las autoridades suspendieron 686 rutas de transporte de pasajeros por carretera y 658 servicios ferroviarios. Además, se cerraron 234 de las principales atracciones para los visitantes y se cancelaron decenas de eventos culturales y turísticos.

En Shanghai, Legoland Resort cerró temporalmente al mediodía del lunes ante las lluvias torrenciales causadas por el fenómeno que azotaban la metrópoli oriental. Las autoridades del distrito donde se ubica el resort emitieron la alerta máxima por tormenta y advirtieron sobre posibles inundaciones urbanas.

Dolphin, el decimotercer tifón del año, tocó tierra dos veces el domingo en la provincia de Zhejiang, según el Centro Meteorológico Nacional.

En la mañana del lunes, el centro renovó una alerta azul por tifón y pronosticó que la tormenta se movería hacia el noroeste a una velocidad de 15 a 20 kilómetros por hora y se iría debilitando gradualmente.

China tiene un sistema de alerta meteorológica de cuatro niveles, codificado por colores, en el que el rojo representa la situación de mayor gravedad, seguido del naranja, el amarillo y al azul.