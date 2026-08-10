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Temblor de magnitud 7,4 sacude Colombia con graves daños materiales en varias ciudades MUNDO EFE

Temblor de magnitud 7,4 sacude Colombia con graves daños materiales en varias ciudades

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EFE
Por : EFE Agencia de noticias en español
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Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió gran parte de Colombia y provocó daños materiales en ciudades como Cali, Manizales y Pereira. El epicentro se ubicó en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y hasta el momento no se han reportado víctimas.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Un sismo de magnitud 7,4 se registró este lunes en Colombia, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, a 82 kilómetros de profundidad. El movimiento se sintió en Bogotá, Cali, Manizales, Pereira, Medellín y otras ciudades. Se reportaron fachadas desprendidas, edificios agrietados y daños en la catedral de Manizales y el aeropuerto de Pereira, además de derrumbes parciales. Hasta el momento no se informó de víctimas.
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Un temblor de magnitud 7,4 sacudió este lunes gran parte de Colombia, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), y las autoridades informaron de daños en varias ciudades como Manizales, Cali y Pereira.

El SGC había informado inicialmente de que el terremoto había sido de magnitud 6,7, pero en otro boletín señaló que fue de 7,4.

El temblor se sintió a las 07:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el SGC en un primer boletín.

El sismo se sintió en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín y otras ciudades del centro y el oeste del país y en algunas de ellas hubo daños materiales.

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En Cali y en Manizales se desprendieron parte de las fachadas de muchos edificios y en la segunda ciudad una de las torres de la catedral sufrió daños.

“Hay muchos edificios agrietados”, dijo el alcalde de Cali, Alejandro Eder, en declaraciones a la emisora Blu Radio, sin que hasta el momento se tenga información de víctimas.

En Pereira, capital del departamento de Risaralda, numerosas edificaciones sufrieron importantes daños en su estructura, entre ellas el aeropuerto, y algunas se derrumbaron parcialmente.

Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, señaló que, de momento, “no hay reporte de afectaciones ni daños estructurales, solo algunas grietas en edificios”.

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