Copa Libertadores: Coquimbo Unido logra un empate agónico en su visita a Platense

En un duelo de novatos en octavos de final de Copa Libertadores, Platense sufrió un agónico empate 1-1 este miércoles ante el chileno Coquimbo Unido, en el partido de ida disputado en el Estadio Ciudad de Vicente López, en Buenos Aires.

Un solitario gol de Luciano Giménez (m.35) le permitió al Calamar abrir el marcador, pero la conquista de Guido Vadalá (m.90+4) le dio los Piratas el empate final.

Este partido enfrentó a un equipo argentino que está haciendo su debut en el máximo torneo continental, mientras el conjunto chileno juega su segunda edición en este torneo tras aquel antecedente en 1992.

El partido, disputado a estadio completo, fue muy intenso desde el comienzo con un local dirigido por Martín Palermo que encontró en una resistencia defensiva de un rival conducido por Hernán Caputto que apostó al contragolpe.

Tras dos opciones de gol del anfitrión y una de la visita, en el minuto 35 Luciano Giménez conectó de cabeza un gran centro de Juan Ignacio Saborido para dejar sin margen de acción al portero Diego Sánchez.

Platense mantuvo la presión y Coquimbo Unido tardó en asimilar el golpe del tanto en contra.

En el complemento, Platense intentó aumentar la ventaja pero sin tener una opción clara de gol hasta el minuto 80 cuando el árbitro paraguayo Juan Benítez marcó penalti por una infracción de Luis Riveros sobre Guido Mainero, que el propio Mainero no pudo convertir por una atajada de Diego Sánchez y luego en el rebote tapó el remate de Nicolás López.

Luego el propio Sánchez le contuvo un disparo a Héctor Bobadilla y en el minuto 90+4 llegó el empate de Guido Vadalá, que le permitirá al Coquimbo disputar, la semana que viene en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, la revancha con mayor tranquilidad.

– Ficha Técnica:

1. Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Pablo Ferreira, Martín Barrios; Franco Zapiola (m.74, Nicolás López), Bautista Merlini (m.63, Juan Carlos Gauto), Guido Mainero; Luciano Giménez (m.74, Héctor Bobadilla).

Entrenador: Martín Palermo.

1. Coquimbo Unido: Diego Sánchez; Juan Cornejo, Benjamín Gazzolo, Francisco Salinas, Elvis Hernández; Sebastián Galani, Alejandro Camargo (m.68, Salvador Cordero); Luis Riveros (m.84, Benjamín Chandía), Cristian Zavala, Pablo Rodríguez (m.61, Guido Vadalá); Lucas Pratto (m.68, Facundo Pons).

Entrenador: Hernán Caputto.

Goles: 1-0, m.35: Luciano Giménez. 1-1, m.90+4: Guido Vadalá.

Árbitro: El paraguayo Juan Benítez amonestó a Bautista Merlini, Pablo Rodríguez y Benjamín Gazzolo.

Incidencias: Partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores disputado en el Estadio Ciudad de Vicente López, de Buenos Aires.