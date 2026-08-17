Liga de Primera: a Colo Colo le empatan en el último minuto y la U se acerca de cara al Superclásico

La fecha 19 de la Liga de Primera dejó un ingrediente adicional para el próximo Superclásico. Colo Colo tenía prácticamente asegurada una nueva victoria en el Estadio Monumental, pero O’Higgins encontró el empate en el último minuto de los descuentos y frenó la racha del líder, mientras Universidad de Chile hizo su tarea y recortó la distancia en la tabla.

El Cacique llegó al encuentro después de nueve triunfos consecutivos, pero el cuadro rancagüino puso fin a esa seguidilla con un 2-2 que se definió cuando el partido ya expiraba.

Tras un primer tiempo sin goles, Bastián Yáñez sorprendió a los albos y abrió la cuenta para O’Higgins a los 47 minutos. La respuesta de Colo Colo fue inmediata: apenas dos minutos después, Leandro Hernández convirtió el 1-1.

El equipo local logró dar vuelta el marcador a los 75′, cuando Javier Correa anotó el 2-1 que parecía encaminar al líder hacia su décima victoria consecutiva. Sin embargo, en el 90+5′, Arnaldo Castillo marcó el empate definitivo y silenció al Monumental.

El tropiezo albo fue aprovechado por Universidad de Chile. Los azules habían derrotado el sábado por 3-1 a Deportes Limache en Quillota, aunque debieron remontar después de que Daniel Castro pusiera en ventaja al local apenas a los dos minutos.

Fabián Hormazábal igualó en el 45+2′, mientras Agustín Arce concretó la remontada a los 75′. Gonzalo Reyna cerró el marcador a los 90 minutos.

Con el triunfo, los dirigidos por Fernando Gago llegaron a 36 unidades y quedaron a diez puntos de Colo Colo, acortando la distancia en la cima precisamente en la antesala del Superclásico.

La fecha también dejó movimientos importantes en otros sectores de la tabla. Ñublense venció por 2-1 a Unión La Calera en Chillán gracias a un doblete de Sebastián Valencia, mientras Christopher Díaz descontó para el colista.

Deportes Concepción, en tanto, prolongó su buen momento al derrotar 2-0 a Cobresal en El Cobre. Norman Rodríguez y Aldrix Jara anotaron para los lilas, que alcanzaron su quinta victoria consecutiva y llegaron a 26 puntos. Cobresal quedó penúltimo con 17 unidades.

Deportes La Serena también consiguió un triunfo importante en la lucha por alejarse de la parte baja, al imponerse 2-0 sobre Universidad de Concepción en el Ester Roa con goles de Ángelo Henríquez y Rafael Delgado.

Everton y Audax Italiano igualaron 1-1 en Sausalito. Franco Troyansky abrió la cuenta de penal para los itálicos y Emiliano Ramos consiguió el empate para los viñamarinos, que jugaron con un hombre menos tras la expulsión de Hugo Magallanes.

La fecha 19 se completará este lunes con Palestino ante Huachipato, desde las 20:30 horas en La Cisterna. El duelo entre Coquimbo Unido y Universidad Católica, en tanto, fue postergado para el 26 de agosto debido a la participación internacional de ambos equipos.

Pos. Club PJ Pts. Dif. Zona 1 Colo Colo 19 46 +21 Libertadores 2 Universidad de Chile 19 36 +13 Libertadores 3 Universidad Católica 18 30 +14 Duelo “Chile 4” 4 Ñublense 18 29 +2 Sudamericana 5 Everton 19 27 +6 Sudamericana 6 Palestino 18 27 0 Sudamericana 7 Deportes Concepción 19 26 -1 Sudamericana 8 Coquimbo Unido 17 25 +3 – 9 Deportes Limache 18 24 +5 – 10 Huachipato 18 24 -4 – 11 O’Higgins 19 24 -6 – 12 La Serena 19 23 -3 – 13 Audax Italiano 19 21 -3 – 14 Universidad de Concepción 18 19 -17 – 15 Cobresal 19 17 -10 Descenso 16 Unión La Calera 19 13 -20 Descenso