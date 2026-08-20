Messi se encuentra bajo investigación por tenso cruce durante partido: arriesga multa o suspensión

Lionel Messi está bajo investigación tras su partido en el Inter Miami contra Philadelphia Union jugado en Estados Unidos. El duelo terminó en un empate 2-2, pero durante el juego, el argentino protagonizó un tenso encuentro con el delantero rival Quinn Sullivan.

La investigación estará bajo la MLS, ya que a través de las cámaras de la transmisión se capturó el momento exacto donde Messi le propinó un leve golpe en la cabeza al jugador rival. La discusión se mantuvo unos segundos y luego fueron separados por el árbitro y el comienzo de la jugada.

Lionel Messi slapping 22-year-old USMNT and Philadelphia Union forward Quinn Sullivan in the back of the head 😮 pic.twitter.com/E87sMnhvng — USMNT Only (@usmntonly) August 20, 2026

Aunque el incidente no derivó en tarjeta roja, luego del partido la polémica tomó fuerza al viralizarse los videos del encuentro a través de redes sociales y llegando a ser investigados por la liga. Según la prensa norteamericana, esto apunta a ser manejado por el Comité Disciplinario de la MLS, quienes tienen la facultad para revisar las imágenes de televisión y determinar si amerita penalización.

Este tipo de acciones suelen resolverse mediante multas económicas, pero el reglamento interno de la liga también deja la posibilidad de suspensión. Aun así, queda en espera la resolución del comité, con los jugadores y fanaticadas expectantes de la presencia o ausencia del próximo partido del Inter Miami.

El escándalo estuvo acompañado, además, de una pelea con empujones y discusiones entre varios jugadores de ambos equipos. El conflicto terminó con las expulsiones de Cavan Sullivan, hermano menor de Quinn, y Yannick Brigh con tarjeta roja. También se dieron amonestaciones en el cierre de un partido marcado por el conflicto.

Finalmente, el encuentro finalizó en un empate que comenzó con el gol de Indiana Vassilev de Philadelphia, pero rápidamente el Inter Miami reaccionó con Dániel Pintér y otro gol de Messi. Posteriormente, Neil Pierre consiguió el empate para Philadelphia, quienes incluso lograron marcar un 3-1, aunque fue anulado por el VAR por posición adelantada.

Messi finalizó gracias al partido con un conteo de 13 goles en la actual temporada de la MLS y queda a un paso de Peter Musa para ser el máximo goleador del campeonato. Aunque, con la investigación abierta, se verá que será del goleador argentino.