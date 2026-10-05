Un pueblo de mil habitantes celebra su hazaña: club de décima división sigue vivo en Copa de Francia

Las historias de David contra Goliat suelen llamar la atención. La Copa de Francia, uno de los torneos domésticos más numerosos de todo el planeta, ofrece con gran frecuencia este tipo de escenarios, pero pocas veces como la historia de esta semana.

De los más de ocho mil equipos que disputan el campeonato, una inmensa mayoría pertenece al fútbol amateur. El país, que ha sido campeón del mundo dos veces, nutre a sus equipos principalmente con jugadores provenientes de las divisiones inferiores. Asimismo, un número no menor de clubes se ubican en todo el mundo, considerando el pasado y presente imperialista francés que ha dejado territorios de ultramar en América, África y Oceanía. De estos, más de alguno se ha colado en fases principales de la Copa e incluso en la final.

Pero de ellos no toca hablar ahora. La gran hazaña, en lo que llevamos de la copa, la protagonizó el AS Cuines Le Chambre Val d’Arc, escuadra de la categoría Départamental 2, lo que sería la décima división del balompié francés.

En duelo válido por la cuarta ronda de la Copa, los representantes del pueblo de Saint-Éttiene-de-Cuines, de poco más de mil personas y a los pies de los Alpes fronterizos con Italia, se enfrentaron al AS Saint-Priest. Este equipo es del homónimo suburbio de Lyon, juega en la cuarta categoría nacional y ha entregado al mundo futbolero jugadores como el campeón del Mundial 1998, Youri Djorkaeff, o el jugadorazo del Manchester City, Rayan Cherki.

Pues bien, contrario a lo pensado, el AS Cuines se impuso el pasado 27 de septiembre por 1-0, con golazo de Rémy Suppo, que juega a la pelota en su tiempo libre y el resto del tiempo es técnico de ascensores.

Según comentó a la Federación Francesa de Fútbol, el volante estaba frustrado por no ser titular, pero “cuando el entrenador me pidió que fuera a calentar, con el marcador aún 0-0, sentí una rabia mayor, unas ganas enormes de hacerlo bien”. Siete minutos después de ingresar, al 61′, sacó un cañonazo desde media cancha para anotar el único tanto del encuentro. “Al controlar el balón, sentí de inmediato que iba a ser gol. Incluso antes de golpear. Estaba tan decidido… Fue algo inexplicable“, dijo.

Su entrenador, Stephen Thomasset, complementó que “poca gente creía en nosotros, pero los jugadores sí lo hicieron. Llevaban pensando en ello desde el sorteo, aunque es una victoria de todo el club. Tenemos una mentalidad excelente, con un grupo que ha sabido mantenerse fiel a lo que hizo la temporada pasada”, dijo a Savoie News, medio local.

El sueño de alcanzar la gloria y el reconocimiento sigue para el AS Cuines. En la próxima ronda, la quinta, deberán enfrentar al Colombier/Satolas, de la octava categoría francesa. En esta ronda debieran empezar a aparecer clubes semiprofesionales y profesionales, lo que aumentará las complejidades.

Pero es que nada es imposible, ni un croissant.