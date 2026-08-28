¿Argentina o Argenfifa? Sancionados por pelea en el Mundial podrán cumplir su castigo en amistosos

De forma inédita, los futbolistas argentinos sancionados por los incidentes que provocaron en la final del Mundial ante España podrán cumplir su castigo en partidos amistosos por autorización de la FIFA.

Esta decisión permitirá que los trasandinos cuenten más pronto con sus jugadores en encuentros oficiales. Leandro Paredes había recibido diez partidos de expulsión, Nahuel Molina purgaría siete, Thiago Almada, un duelo y el miembro del cuerpo técnico, Roberto Ayala, lo haría por tres fechas. En paralelo, el español Gavi recibió un castigo por un partido.

Apenas se hizo pública la sanción a la “Albiceleste”, la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) envió un pedido formal a la FIFA para poder cumplir el castigo “en partidos amistosos de clase ‘A’ y/o partidos oficiales, cualquiera de ellos ocurra primero”.

Si se traslada a lo concreto, podrían cumplirse las sanciones durante la próxima ventana de partidos internacionales, entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre. En dicho plazo, los dirigidos por Lionel Scaloni podrían jugar hasta tres amistosos. Con ello, las penalidades de Almada y Ayala quedarían cumplidas, mientras Molina y Paredes tendrán pendientes otras fechas.

“En virtud del escrito presentado por la AFA, la Comisión Disciplinaria de la FIFA considera que, de conformidad con la normativa vigente, esta solicitud ha sido aprobada”, dijo el ente rector del fútbol mundial.

Del mismo modo, la AFA informó que espera los fundamentos de las sanciones para presentar sus descargos ante la Comisión de Apelaciones de la FIFA. Asimismo, acudirán en última instancia al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) si es que no están conformes con la decisión.