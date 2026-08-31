Liga de Primera: Colo Colo golea, la U vuelve a perder y hay graves incidentes en Coquimbo

Colo Colo dio otro golpe en la lucha por el título de la Liga de Primera. Los albos golearon 5-1 a Audax Italiano y aprovecharon una nueva derrota de Universidad de Chile para escaparse con 16 puntos de ventaja en la cima, en una fecha 21 que terminó marcada por los graves incidentes ocurridos en Coquimbo, donde el encuentro ante Huachipato debió ser suspendido tras una agresión al arquero Christian Bravo.

En el Estadio Monumental, el equipo dirigido por Fernando Ortiz extendió a 12 partidos su invicto en el torneo con una contundente presentación frente a Audax.

Javier Correa abrió la cuenta a los 15 minutos y Lautaro Pastrán amplió la ventaja a los 30′. Giovani Chiaverano descontó rápidamente para los itálicos, pero en el segundo tiempo Colo Colo terminó por desatar la goleada.

Leandro Hernández marcó el tercero a los 60′, Correa consiguió su segundo personal a los 79′ y Hernández volvió a convertir tres minutos después para sentenciar el 5-1.

Con la victoria, Colo Colo llegó a 52 puntos y se afianzó como líder cuando restan nueve fechas para el término del Campeonato Nacional. La distancia respecto de Universidad de Chile, su escolta provisional, aumentó a 16 unidades.

Los azules, en cambio, profundizaron su mal momento. Una semana después de perder el Superclásico 200, el equipo de Fernando Gago volvió a caer, esta vez por 2-1 en su visita a Universidad de Concepción.

El Campanil golpeó temprano en el Ester Roa. Jeison Fuentealba abrió la cuenta mediante lanzamiento penal a los cuatro minutos y Cecilio Waterman puso el 2-0 a los 16′. La U solo consiguió descontar a los 90′ mediante Matías Zaldivia.

La derrota dejó al cuadro universitario estancado en 36 puntos y con su segundo puesto amenazado. Universidad Católica suma 33 unidades y cuenta con mejor diferencia de gol, por lo que puede acercarse a los azules este lunes cuando enfrente a O’Higgins en el cierre de la fecha.

También con 33 puntos quedó Everton, que goleó 3-0 a Deportes Limache en Quillota. Alan Medina abrió la cuenta de penal y Nicolás Montiel anotó los otros dos tantos del conjunto viñamarino.

Palestino, que igualmente registra 33 unidades, perdió la posibilidad de escalar después de caer 2-0 frente a Cobresal en El Salvador. Janpol Morales y Renato Huerta marcaron para los mineros, que consiguieron tres puntos importantes en su lucha por mantenerse en Primera División.

Ñublense tampoco pudo sumar. El cuadro chillanejo perdió 1-0 como local ante Deportes Concepción por un penal convertido por Jorge Henríquez. Los dirigidos por “Nano” Díaz llegaron a 30 puntos y se instalaron en el séptimo puesto, manteniéndose en carrera por ingresar a zona de copas internacionales.

Pero el episodio más grave de la jornada ocurrió en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Coquimbo Unido perdía 1-0 ante Huachipato, tras el gol de Sergio Núñez a los 66 minutos, cuando bombas de estruendo lanzadas desde el sector de la barra del cuadro pirata cayeron cerca del arquero acerero Christian Bravo.

El hecho ocurrió a los 68 minutos y obligó a detener inmediatamente el encuentro. Bravo debió recibir atención médica en la cancha y posteriormente fue trasladado a un centro asistencial debido a los mareos provocados por el impacto.

Ante la gravedad de lo ocurrido, el árbitro Nicolás Gamboa determinó suspender definitivamente el partido cuando Huachipato se imponía por 1-0.

La fecha 21 terminará este lunes con dos encuentros. Unión La Calera recibirá a Deportes La Serena desde las 18:15 horas en el Nicolás Chahuán, mientras Universidad Católica enfrentará a O’Higgins a partir de las 20:45 horas en el Claro Arena.

La fecha 22 de la Liga de Primera, en tanto, se disputará entre el viernes 4 y el lunes 7 de septiembre.

Pos. Club PJ Pts. Dif. Zona 1 Colo Colo 21 52 +26 Libertadores 2 Universidad de Chile 21 36 +10 Libertadores 3 Universidad Católica 20 33 +14 Duelo Chile 4 4 Everton 21 33 +11 Sudamericana 5 Palestino 21 33 +3 Sudamericana 6 Ñublense 20 32 +3 Sudamericana 7 Deportes Concepción 21 30 0 – 8 Deportes Limache 20 27 +4 – 9 Coquimbo

Unido 19 26 +2 – 10 Deportes La Serena 20 24 -3 – 11 O’Higgins 20 24 -7 – 12 Huachipato 20 24 -10 – 13 Audax Italiano 21 22 -7 – 14 U. de Concepción 20 22 -17 – 15 Cobresal 21 21 -8 Descenso 16 Unión La Calera 20 14 -20 Descenso