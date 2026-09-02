Ad-portas de dejar la ANFP, Milad agradeció a la FIFA y destacó obras de su polémica gestión

En sus últimos meses al mando de la ANFP, Pablo Milad realizó una más que cariñosa sesión de agradecimientos al aporte de la FIFA en sus seis años frente al fútbol nacional.

Fue la página web de la entidad dirigida por Gianni Infantino la que valoró el amistoso reconocimiento. “Gracias al apoyo estratégico de FIFA, la Federación de Fútbol de Chile ha impulsado iniciativas transformadoras que han fortalecido la infraestructura, el desarrollo de talento, promovido la inclusión y consolidado el crecimiento del fútbol en todo nuestro país”, dijo Milad.

“A través de un crecimiento en lo que fue la infraestructura, y que ha sido por recursos netamente de FIFA Forward, la construcción y mejora de una infraestructura de alto estándar y referente en nuestro país, donde se desarrollan los futuros talentos de nuestro país, desde la categoría Sub-13 en adelante hasta formar parte de la Selección Sub-20, que es la última parte de la formación”, detalló el exintendente del Maule durante el gobierno de Sebastián Piñera.

Dentro de los proyectos que destaca Milad, el principal es el Centro de Alto Rendimiento José Sulantay, espacio para que el fútbol joven se desarrolle apropiadamente. Su alto nivel llevó a que le entreguen el Premio de Plata en los FIFA Forward Awards 2026 en Las Américas.

Además, Milad agradeció la gestión de realizar el Mundial Sub-20 de 2025 en suelo nacional. El torneo juvenil más importante del mundo se disputó en medio de fuertes críticas a su gestión, una de tantas fuentes de los pronunciamientos en contra del otrora dirigente de Curicó Unido.

El balance de Milad es, por lo bajo, ignorante de la realidad del fútbol chileno. Dos paros de futbolistas durante su gestión, conflictos legales con equipos, un funcionamiento irregular de las competencias y otras polémicas asociadas a la figura del dirigente han ensuciado la trastienda de los periodos más exitosos del balompié nacional.