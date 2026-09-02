Quién es quién en el Foro Madrid: la derecha ultraconservadora llega a Santiago

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario El Mostrador (@el_mostrador)

Este 3 y 4 de septiembre Santiago será sede del Foro Madrid, un encuentro organizado por la Fundación Disenso, vinculada al partido español Vox, que reunirá a dirigentes políticos, parlamentarios y referentes de la derecha ultraconservadora internacional.

¿Quiénes son?

Junto al anfitrión, el Presidente José Antonio Kast, el principal invitado es el mandatario argentino Javier Milei, referente internacional del liberalismo económico radical y crítico del llamado “progresismo cultural”.

Ignacio Garriga de España: Secretario general de Vox, uno de los principales partidos de la derecha nacional-conservadora de esa nación. Ha defendido una línea dura en inmigración y seguridad, y ha sido cuestionado por sus posiciones sobre igualdad de género.

Jorge Martín Frías también de España: Eurodiputado de Vox y director de la Fundación Disenso, institución que impulsa la internacionalización de las ideas de la nueva derecha española.

Kinga Gál, de Hungría: Eurodiputada del partido Fidesz de Viktor Orbán. Representa al modelo húngaro de “democracia iliberal”, cuestionado por la Unión Europea debido a sus reformas al sistema judicial, medios y organizaciones civiles.

Barbara Kolm – de Austria: Dirigente del FPÖ e impulsora de posiciones favorables a la desregulación económica.

Enrique Gómez – de Colombia: Senador del Movimiento Salvación Nacional, crítico de la izquierda latinoamericana..

Tomás Zambrano –de Honduras: Presidente del Congreso hondureño y dirigente del Partido Nacional, colectividad marcada por los cuestionamientos derivados de casos de corrupción.

El conservadurismo de EEUU también estará presente con Sarah B. Rogers: funcionaria del Departamento de Estado de EE.UU; Brandon Judd: embajador de Estados Unidos en Chile; y Kevin Roberts: presidente de The Heritage Foundation, entre otros.