Pelotero inoportuno que entró a la cancha hará que Unión Española vaya al Tribunal de Disciplina

Una resolución del Tribunal de Disciplina determinó una serie de citaciones y decretos tras la fecha pasada del fútbol nacional. Entre esos casos, se consideró citar a la Unión Española por el curioso y muy viral episodio de un pelotero hispano en el partido ante Rangers de Talca.

El duelo terminó por 0-1 a favor de los “Piducanos”, revitalizador segundo triunfo del año en la Liga de Ascenso para el equipo del Maule, en el Santa Laura de Independencia. Junior Arias marcó el único tanto del encuentro al 56′, lo que motivó a que el local intentara igualar las acciones a toda costa.

Cuando la Unión trataba de atacar, un centro al área desde la derecha lograba penetrar en la defensa rojinegra. Sin embargo, un inentendible momento hizo estallar a los hispanos, a los talquinos y al fútbol en absoluto.

Un balón cayó desde las tribunas, por lo que un pasapelotas de la Unión ingresó a sacar la pelota y, por error, cortó el ataque de su club. El empate no llegó, los “Panaderos” perdieron y su pelotero quedará en la historia.

Hasta la fecha no se supo más sobre el curioso acto. Lo concreto es que Unión Española tendrá que asistir al Tribunal de Disciplina para entregar sus descargos ante potenciales sanciones.

😬❌🇪🇸 Podía ser el empate de Los Hispanos, pero… Unión Española cayó ante Rangers en la #LigaDeAscensoCaixun 2026, aunque en una de las últimas jugadas pudo haber cambiado la historia. Sin embargo, una llamativa situación ocurrió. Disfruta lo mejor del fútbol chileno.… pic.twitter.com/Qq7j0go9Hk — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) August 30, 2026