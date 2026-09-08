Vozinha nominado a Mejor Portero del año: es el primer jugador de la liga de Chile en ser postulado
Dentro de los diez nominados, Vozinha es uno de los tres africanos y el único de toda la lista que juega en toda América, aunque también se reconoce que partió el 2026 en el Grupo Desportivo de Chaves, de Portugal, antes de que se desatara su fama mundial.
El portero caboverdiano de Colo-Colo, Vozinha, recibió una nominación a Mejor Portero del 2026 en los premios Balón de Oro.
El galardón es otorgado por la revista especializada France Football y valora a los mejores futbolistas del año por medio del voto de periodistas deportivos.
La categoría de mejor arquero posee diez candidatos a ser el más destacado guardameta del mundo. Dentro de la lista, por primera vez hay un jugador del fútbol chileno: Josimar Évora Dias, mejor conocido como Vozinha, que defiende al “Cacique”.
El portero de 40 años se lució en el Mundial 2026 defendiendo a la selección de su país, debutante en la cita planetaria y que llegó a la fase de los 32 mejores.
Sin embargo, este partido está difícil. El gran favorito a llevarse el trofeo, indican medios especializados, es Unai Simón, golero del Athletic de Bilbao y titular de la selección de fútbol de España, campeona del Mundial.
De la misma nacionalidad, se nominó al campeón de Inglaterra con el Arsenal, David Raya y el que se coronó en la liga española con el Barcelona, Joan García.
Otros europeos en la carrera son el belga Thibaut Courtois, del Real Madrid, el suizo Gregor Kobel, del Borussia Dortmund alemán y el ruso Matvey Safonov, campeón de la Champions League con el París Saint-Germain.
Finalizan el listado el argentino Emiliano Martínez, que jugó en el Aston Villa y recientemente fichó por el Chelsea inglés, el marroquí Yassine Bounou del Al-Hilal árabe y el senegalés Édouard Mendy, del Al-Ahli saudita.
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