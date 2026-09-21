“Con más facilidades”: Chile fue un fiasco ante España en Copa Davis y prensa ibérica festina

Si esta nota tuviese que ser escrita con el mismo desgano que jugó Chile ante España por la Copa Davis, se acabaría aquí mismo.

Una desastrosa serie terminó con el equipo nacional sucumbiendo ante el combinado hispano por 4-0. Es decir, la escuadra de Nicolás Massú no logró ganar ni un solo partido de los disputados.

Con el triunfo, España jugará el Final 8, los cuartos de final del certamen tenístico de naciones. Lo categórico de la victoria gatilló una serie de reacciones desde la prensa ibérica.

AS España, por ejemplo, tituló que “España arrasa a Chile para volver a la Final 8”. La imposición ante un vergonzoso desempeño nacional se realizó “con más facilidades, muchas más de las previstas”, dijo el medio.

El País compartió los calificativos de una desastrosa “eliminatoria” entre La Roja europea y su símil suramericano. Eliminatoria entre comillas porque “sencillamente, no hubo eliminatoria. El infierno no fue tal, sino más bien un retiro paradisíaco. La dimisión de Chile se prolongó del sábado al domingo y España cruzó felizmente la pasarela hacia las Finales de Bolonia”, que es donde se jugará la fase final de la Copa Davis

Marca hizo un punto que, lamentablemente, incluso podríamos extrapolar al desgraciado momento de la selección de fútbol de Chile. “Los 15 años de imbatibilidad de Chile como local y las 12 eliminatorias ganadas por Nicolás Massú en su banquillo ya son historia”, consignaron.

“El Parque Deportivo Estadio Nacional se preveía una caldera y se convirtió en un balneario en el que se paseó la selección española de la Copa Davis”, sentenciaron.

Chile perdió ante un rival de peso, lo que podría estar dentro de las posibilidades, pero la forma en que se cayó fue demoledora y deja los raquetazos nacionales en un decaimiento casi sin parangón en la historia reciente. Eso sí, no es lo peor que se ha visto en el tenis criollo.

En febrero de 2014, Chile sufrió una de las más grandes humillaciones de su historia deportiva tras perder por 3-1 ante Barbados en, precisamente, el inicio de Massú capitaneando al equipo. La parcialidad caribeña venció con deportistas muy discretos, incluso sin ranking ATP al momento de jugar, lo que será una mancha peor que esta estrepitosa serie ante España.