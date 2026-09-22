Un Gareca sin ninguna autocrítica nuevamente apuntó al fútbol chileno tras su fracaso en La Roja

El exdirector técnico de La Roja, Ricardo Gareca, no parece olvidar la pésima experiencia que dejó en suelo patrio tras manejar las riendas de la selección.

En ese sentido, aseguró que Chile no fue al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México por “desgaste”, en conversación con Olé.

“No le encontré la vuelta. Chile está atravesando un proceso en el que lo que menos hay es tolerancia porque hace tres Mundiales que no van. Mucho desgaste. Yo me vi envuelto en esa situación complicada creyendo que podía enderezar el rumbo. Me costó y no pude”, dijo sin muchas críticas concretas a su labor.

La razón por la que Gareca no logró nada en la selección fue porque no inició el proceso, sino que llegó a medio camino. Es como si un trabajador se quejara de que lo contratan en una empresa que lleva 100 años funcionando por no haberla fundado.

“Muchas lesiones, muchos problemas, pero estamos para solucionar esos problemas; lamentablemente no lo pude solucionar y, bueno, no le encontré la vuelta”, agregó.

El tema, a juicio de Gareca, es que faltan jugadores jóvenes y proyectos deportivos serios e inclusivos de la comunidad. “Eso es un problema. Acá mismo hablan, no aceptan las privatizaciones y todo, que me parece bárbaro. Acá hay equipos que, sin lugar a dudas, hay gente que lo apoya. Si no, ¿cómo hacen, viste? Un Barracas, un Riestra, o equipos que de pronto no tienen convocatoria, pero que tienen que armar planteles para sostenerse. ¿Cómo hacés?”, concluyó.