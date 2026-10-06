La llama olímpica no arderá en Santiago: Congelan postulación de Chile para Juegos Olímpicos 2036

Un mazazo a las aspiraciones deportivas chilenas del futuro cercano fue la confirmación de que Chile se baja de la carrera para albergar los Juegos Olímpicos de 2036, al menos por ahora.

A través de un comunicado, el Comité Olímpico de Chile oficializó la determinación de dejar de competir por la organización de la máxima cita deportiva planetaria. Eso sí, dijeron que “nuestro país sigue participando del proceso de postulación” para ediciones futuras.

La medida se explicaría porque “la situación puntual que ocurre con la elección de la sede del año 2036 es que se ha traslapado con el proceso de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030, donde Santiago es una de las tres ciudades finalistas”.

En base a esto, la prioridad serán “los Juegos de la Juventud en el corto plazo, considerando su mayor cercanía en el calendario y el posible aprendizaje que ese evento puede significar para la postulación de los Juegos Olímpicos”. En síntesis, pretenden poner énfasis a una posibilidad más concreta como 2030 para, en el futuro a mediano plazo, aspirar a los JJ.OO. en categoría absoluta.

Asimismo, el Comité Olímpico de Chile hizo saber la decisión de dar un paso al costado al Comité Olímpico Internacional. Esta entidad acaba de confirmar siete postulantes, a saber:

Ahmedabad, en la India.

Budapest, en Hungría.

Ciudad del Cabo, Durban y Johannesburgo en Sudáfrica.

Doha, en Qatar.

Estambul, en Turquía.

Múnich, en Alemania.

Seúl y la provincia de Jeolla del Norte, en Corea del Sur.

En la línea de Chile, otras postulaciones cayeron con el paso del tiempo como la de Chengdú y Chongqing en China, Nusantara en Indonesia, Madrid y Barcelona en España, Odesa en Ucrania, Londres y Manchester-Liverpool en Inglaterra, Ciudad de México-Guadalajara-Monterrey en México y las candidaturas nacionales de Polonia y Rusia.