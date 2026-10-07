La pelota ni botaba: suspenden Colo Colo vs Deportes Puerto Montt por Copa Chile debido a lluvias

Lo que debió ser la vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile 2026 entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt este martes 6 de octubre terminó siendo un fallido partido de waterpolo.

Luego de las lluvias, intensas para Santiago y una llovizna para los puertomonttinos, la cancha del Estadio Monumental se anegó en varias partes. Sin embargo, el árbitro principal del encuentro, Francisco Soriano, dio el vamos a las acciones igualmente.

En la primera mitad, los dos protagonistas principales fueron el agua acumulada sobre el gramado de Macul y Colo Colo. La escuadra de Fernando Ortiz hizo lo que pudo para sentenciar las acciones tras el 1-0 de la ida en Chinquihue, llegando al gol de Javier Correa al 11′. En la visita, Richard Paredes tuvo el gol tras un disparo de muy buen pie, pero salió apenas desviado.

No obstante, toda acción en Pedrero terminó siendo determinada por la piscina en que se había transformado la cancha. Durante el desarrollo del partido la lluvia no amainó; todo lo contrario, aumentó su fuerza en Macul.

Cuando la pelota ni siquiera daba bote, el juez central determinó suspender el partido antes del inicio del segundo tiempo. Haber iniciado el juego, considerando las condiciones de peligro para jugadores, cuerpo administrativo e hinchadas fue un papelón de los organizadores.

“Dado que las condiciones no cesan, y para resguardar la integridad de los jugadores, decidimos suspender”, dijo Soriano a TNT Sports.

La reanudación será informada a su debido tiempo, pero es probable que el encuentro se juegue en la próxima fecha FIFA de noviembre. El ganador de la llave enfrentará a O’Higgins de Rancagua en las semifinales del certamen.