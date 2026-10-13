La U goleó, Colo Colo cayó y el descenso no se mueve: Así quedó la Liga de Primera tras la fecha 24

La cuenta regresiva para que la Liga de Primera concluya apura el tranco y los 16 equipos lo saben. Resultados inesperados y otros agónicos quedaron en el tintero tras la fecha 24 del torneo nacional.

En la apertura de la jornada, Cobresal y la Universidad de Concepción empataron en El Salvador por 1-1, en un partido clave por la zona de descenso. Pese a un desarrollo poco atractivo, correlacionado con que ambos clubes están en la parte roja, el “Campanil” parecía llevarse la victoria tras gol de Luis Rojas al 88′. Sin embargo, Guillermo Pacheco hizo valer la inexorable ley del ex y ecualizó las acciones en el 90’+6, cuando la refriega expiraba. 25 puntos para los mineros y 23 para los foreros, que si ganaban, salían de la zona de descenso.

Huachipato le ganó a O’Higgins en Las Higueras por 2-0. Los dirigidos por Jaime García escalaron en la tabla hasta los 34 puntos en el séptimo puesto, mientras el “Capo de Provincia” sigue en caída libre y tiene 27 unidades, a cuatro del descenso, en el decimotercer lugar.

Durante la tarde del sábado debía jugar la Universidad Católica ante Audax Italiano. Debido a las complicaciones de acceso y seguridad que dejó el aluvión que afectó a un sector de Las Condes, el duelo terminó por suspenderse.

Everton remontó ante La Serena y le ganó con autoridad por 3-2 en Viña del Mar. El local quedó con 39 unidades, en puestos internacionales; el elenco granate quedó, en tanto, con 30 puntos en el decimoprimer lugar.

Coquimbo Unido se hizo grande en el norte y arrasó a Colo Colo por 5-2. Partidazo de gran fútbol entre el campeón vigente y el que, hasta este tropiezo, iba sin oposición a ganar el título este año.

A Deportes Concepción se le escapó la victoria en el último minuto ante Unión La Calera en Collao. Luego de ir ganando con golazo de Ethan Espinoza, en el 90’+6 igualó Christopher Díaz para los “Cementeros”. El Conce quedó noveno con 32 puntos, mientras Calera sigue colista con 18 unidades, pero mete presión a la UdeC.

Limache y Palestino empataron en intenso partido por 2-2 en Quillota. Doblete de Gonzalo Sosa para el “Tomate Mecánico”, que habita los puestos de Copa Sudamericana.

En el cierre de la fecha, la Universidad de Chile arrasó a Ñublense por 6-0. Con un Maxi Guerrero destacado, los chicos de Fernando Gago destrozaron a una débil zaga chillaneja; el resultado fue tan abultado que terminó en el cese de Juan José Ribera en la banca embutida.