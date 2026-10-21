Todo sobre la jornada 3 de Champions League 2026-27: calendario, fechas y el Betis de Pellegrini

La tercera fecha de la fase de liga de la Champions League 2026-27 ya disputó la mitad de sus encuentros, pero la parte chilena se jugará este miércoles 21 de octubre, con la presencia del Real Betis de Manuel Pellegrini, único chileno en la competencia.

Los resultados de este martes 20 fueron:

Sabah 1-2 Borussia Dortmund

Fenerbahçe 2-2 Slavia Praga

Paris Saint-Germain 4-2 Barcelona

Manchester City 5-1 AEK Atenas

Napoli 4-3 Bodø/Glimt

Porto 0-1 PSV Eindhoven

Roma 4-0 Slovan Bratislava

Liverpool 4-3 Villarreal

Stuttgart 1-1 Atlético de Madrid

En esta segunda parte de la jornada, los otros nueve duelos que se jugarán serán:

Como – Manchester United

Lille – Galatasaray

Aston Villa – Viking

Club Brugge – Lens

Bayern München – Arsenal

Inter – Shakhtar Donetsk

Real Madrid – Leipzig

Sporting CP – LASK

Real Betis – Feyenoord

En particular este último partido atraerá la atención nacional. El “Ingeniero” Manuel Pellegrini, dirigiendo al cuadro bético, es el único chileno que dice presente en la competición.

Y vaya qué buen momento pasa el Betis. Los hispalenses ganaron sus dos partidos en esta fase, tras más de dos décadas fuera del máximo torneo de clubes a nivel europeo. En ambos, se impusieron por 3-2 ante el Lille francés y el Porto portugués, respectivamente.

En esta oportunidad, enfrentarán al Feyenoord de los Países Bajos. El elenco donde supo jugar Jorge “Kike” Acuña a inicios del milenio viene de debutar con derrota por 5-1 ante el Barcelona y superar al Como italiano por 3-2.