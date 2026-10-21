Todo sobre la jornada 3 de Champions League 2026-27: calendario, fechas y el Betis de Pellegrini
En particular este último partido atraerá la atención nacional. El “Ingeniero” Manuel Pellegrini, dirigiendo al cuadro bético, es el único chileno que dice presente en la competición y jugará ante el Feyenoord de los Países Bajos para mantener su buen momento.
La tercera fecha de la fase de liga de la Champions League 2026-27 ya disputó la mitad de sus encuentros, pero la parte chilena se jugará este miércoles 21 de octubre, con la presencia del Real Betis de Manuel Pellegrini, único chileno en la competencia.
Los resultados de este martes 20 fueron:
- Sabah 1-2 Borussia Dortmund
- Fenerbahçe 2-2 Slavia Praga
- Paris Saint-Germain 4-2 Barcelona
- Manchester City 5-1 AEK Atenas
- Napoli 4-3 Bodø/Glimt
- Porto 0-1 PSV Eindhoven
- Roma 4-0 Slovan Bratislava
- Liverpool 4-3 Villarreal
- Stuttgart 1-1 Atlético de Madrid
En esta segunda parte de la jornada, los otros nueve duelos que se jugarán serán:
- Como – Manchester United
- Lille – Galatasaray
- Aston Villa – Viking
- Club Brugge – Lens
- Bayern München – Arsenal
- Inter – Shakhtar Donetsk
- Real Madrid – Leipzig
- Sporting CP – LASK
- Real Betis – Feyenoord
En particular este último partido atraerá la atención nacional. El “Ingeniero” Manuel Pellegrini, dirigiendo al cuadro bético, es el único chileno que dice presente en la competición.
Y vaya qué buen momento pasa el Betis. Los hispalenses ganaron sus dos partidos en esta fase, tras más de dos décadas fuera del máximo torneo de clubes a nivel europeo. En ambos, se impusieron por 3-2 ante el Lille francés y el Porto portugués, respectivamente.
En esta oportunidad, enfrentarán al Feyenoord de los Países Bajos. El elenco donde supo jugar Jorge “Kike” Acuña a inicios del milenio viene de debutar con derrota por 5-1 ante el Barcelona y superar al Como italiano por 3-2.
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