Harry Kane conquista su primer Balón de Oro y devuelve el premio a Inglaterra tras 25 años

El delantero inglés Harry Kane conquistó este lunes el Balón de Oro 2026, el primero de su carrera, durante la ceremonia celebrada en Londres. El capitán de la selección inglesa y figura del Bayern Múnich se quedó con el máximo reconocimiento individual del fútbol mundial tras una temporada marcada por su extraordinaria capacidad goleadora.

A sus 33 años, Kane puso fin a una espera de 25 años para el fútbol inglés. El último jugador de esa nacionalidad en recibir el premio había sido Michael Owen, en 2001.

El atacante logró imponerse en una competencia que tenía entre sus principales aspirantes al francés Kylian Mbappé, del Real Madrid, y al español Lamine Yamal, del Barcelona.

Una temporada de 61 goles

La consagración de Kane estuvo respaldada por sus números durante la campaña 2025-2026. El delantero convirtió 61 goles en 51 partidos con el Bayern Múnich y contribuyó a que el equipo alemán conquistara la Bundesliga y la Copa de Alemania.

Si se consideran también sus actuaciones con la selección inglesa, el atacante terminó la temporada con 73 anotaciones entre club y país.

Su rendimiento internacional también fue determinante. Kane marcó seis goles en el Mundial de 2026 y condujo a Inglaterra hasta las semifinales del torneo.

El reconocimiento representa otro hito en la trayectoria del exdelantero del Tottenham, quien se consolidó como máximo goleador histórico de la selección inglesa.

Alexia Putellas también hace historia

En la categoría femenina, la española Alexia Putellas conquistó su tercer Balón de Oro, tras una campaña en la que contribuyó a los títulos del Barcelona.

La mediocampista sumó así un nuevo reconocimiento individual después de una temporada en la que el conjunto catalán consiguió tres títulos principales y la Supercopa de España. Posteriormente, en julio, fichó por el London City Lionesses de Inglaterra.