DIRECTV y Team Chile firman alianza para ampliar la cobertura del deporte nacional hasta 2028

Tras cerrar su participación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con 175 medallas y el cuarto lugar del medallero, Team Chile se prepara para un nuevo ciclo de competencias internacionales. En ese escenario, DIRECTV anunció un acuerdo de colaboración con el Comité Olímpico de Chile para ampliar la difusión de los deportistas nacionales y sus actividades dentro y fuera del país.

De acuerdo a lo informado en un comunicado, la alianza tendrá una duración de dos años y establece a DIRECTV como Media Partner oficial de Team Chile, que reúne a deportistas federados de alto rendimiento, entrenadores y equipos profesionales de distintas disciplinas.

El acuerdo contempla la producción conjunta de entrevistas, resúmenes deportivos y otros contenidos audiovisuales destinados a dar a conocer tanto los resultados de las competencias como las historias y experiencias de los atletas.

La iniciativa llega después de una actuación de la delegación chilena en Santa Fe, donde obtuvo 49 medallas de oro, 58 de plata y 68 de bronce, resultados que la situaron en el cuarto puesto de la clasificación general.

El calendario que ambas organizaciones buscarán acompañar incluye los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, los Juegos Suramericanos de Playa Mar del Plata 2027, los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica, destacó la importancia de contar con espacios de difusión para disciplinas que mantienen actividad durante todo el año, pero que no siempre reciben la misma atención mediática.

“Nuestros deportistas están los 365 días del año entrenando y compitiendo en todas partes del mundo, por lo que es necesario contar con la mayor cantidad de aliados para comunicar sus logros y sus historias”, señaló.

Desde DIRECTV, la gerente de Marketing en Chile, Karina Fuentes, sostuvo que el objetivo es ampliar la visibilidad del trabajo que realizan los representantes nacionales.

“Nos enorgullece acompañar a Team Chile y contribuir a dar visibilidad al esfuerzo, la dedicación y los logros de los deportistas que representan a nuestro país, dentro y fuera del mismo”, afirmó.

Para desarrollar los contenidos, la compañía contará con el respaldo de Waiken ILW, grupo que integra señales deportivas como DSPORTS y TyC Sports, la plataforma de televisión y streaming DGO y la productora Torneos.

A través de estas plataformas, la alianza buscará ampliar el alcance de la información sobre los atletas chilenos entre audiencias nacionales y latinoamericanas.

El acuerdo se extenderá hasta el ciclo olímpico de Los Ángeles 2028, período durante el cual ambas organizaciones desarrollarán contenidos y actividades de difusión vinculadas a la participación internacional de Team Chile.