Continúa cuarta fecha de la Champions League: Real Madrid va a Grecia y juega el Betis de Pellegrini

Este miércoles 4 de noviembre continuará la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League, el máximo torneo de clubes europeos en importancia.

La competencia en el Viejo Continente alcanzará así la mitad de su etapa de todos contra todos, donde 36 equipos jugarán en total ocho partidos cada uno. Los ocho mejores avanzan a octavos de final y los que quedaron entre el lugar 9 y el 24 juegan una serie eliminatoria; los que ganan van a octavos y los que pierden, a Europa League. Los clubes que quedaron desde el puesto 24 al 36 quedan eliminados de la cita.

Mientras que ayer martes se jugaron nueve duelos, en esta jornada de miércoles se completarán los otros nueve partidos.

A las 14:45 horas de Chile, el AEK Atenas griego recibirá al Real Madrid de Mourinho. En el mismo horario, tendrán acción en Estambul el Fenerbahçe y Liverpool.

Los otros siete encuentros se jugarán en simultáneo a las 17:00 horas de Santiago. El Lens francés albergará al sorprendente Como italiano y el Borussia Dortmund hará lo suyo con el Real Betis del “Ingeniero” Manuel Pellegrini, único chileno en competencia.

Asimismo, el Leipzig alemán abrirá su casa para enfrentarse contra el Manchester City, el Porto jugará ante el Nápoles, el PSV Eindhoven de los Países Bajos contra el Brujas belga, el Slavia Praga checo se batirá al Arsenal y en el duelo para los verdaderos fanáticos del fútbol, cerrará el Viking de Noruega contra el Sabah de Azerbaiyán.

La parte alta de la tabla va liderada por el París Saint-Germain con 12 puntos. Le siguen el Barcelona, Aston Villa, Liverpool, Real Madrid, Sporting Lisboa y Betis con nueve unidades.