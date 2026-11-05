Cristiano Ronaldo anunció su retiro del fútbol internacional con la selección de Portugal

Cristiano Ronaldo dejará para siempre el fútbol a nivel internacional con la selección de Portugal.

En un video subido a sus redes sociales, el delantero luso de 41 años, reconocido como uno de los mejores jugadores de la historia del deporte, explicó su retiro del deber nacional.

“A los portugueses: ha llegado el día de devolver la camiseta número siete de la Selección de todos nosotros. Nunca la sentí como exclusivamente mía. Pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla, de defenderla y de llevarla conmigo a estadios de todo el mundo. Hoy ha llegado el momento de entregarla al futuro. No es una decisión fácil, porque hay decisiones que no se toman solo con la cabeza, sino también con el corazón”, dijo el atacante del Al Nassr saudita.

En el ejercicio de su patria, Ronaldo jugó 234 partidos, anotó 146 goles y entregó 37 asistencias. Dentro de su participación en torneos internacionales, disputo seis Mundiales e hizo 11 goles en dichas citas, mientras jugó en cinco Eurocopas y marcó 14 tantos y es el máximo anotador histórico de Portugal. En el último tiempo, protagonizó una dura polémica con su director técnico nacional, Jorge Jesús y decidió retirarse.

“A lo largo de estos años he aprendido cosas muy sencillas. Los goles pasan, las copas se quedan en los museos, los récords acaban siendo superados. Pero hay algo que el tiempo nunca consigue borrar. El lugar que ocupamos en el corazón de las personas. Si alguna vez os he hecho felices, si alguna vez un gol mío los ha hecho abrazar a alguien, olvidar una preocupación o sentir orgullo por nuestro país, entonces todo ha merecido la pena. Porque ser portugués también es eso”, agregó el astro portugués.

“He pasado mi vida trabajando para ser el mejor jugador del mundo. Hoy comprendo que la mayor victoria ha sido haber merecido representar al mejor país del mundo. Gracias por estos 23 años. Gracias por haber creído en mí. Gracias por haberme permitido vivir un sueño que comenzó cuando apenas era un niño, en Madeira, corriendo detrás de un balón. El orgullo de haber vestido esta camiseta será mío para siempre. Portugal siempre estará dentro de mí. Hasta siempre”, finalizó Ronaldo.