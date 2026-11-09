Liga de Primera: Colo Colo campeón en Chillán y la lucha por el descenso se apretó más que nunca

En la apertura de la fecha 27 de la Liga de Primera durante el sábado, La Serena superó por la cuenta mínima a Palestino y mete presión en la pelea por las copas internacionales. Los papayeros quedaron con 37, uno menos que los árabes, que están fuera de Sudamericana solo por diferencia de gol.

Deportes Concepción hizo la pega y con dos golazos de media distancia arrolló a Everton en el Sausalito. Los tantos de Aldrix Jara y Jorge Henríquez permiten que los lilas se ilusionen con jugar en el extranjero en su año del retorno al fútbol nacional. El tropezón dejó a los ruleteros con 40 puntos y sin posibilidades de ir a Libertadores, mientras el León de Collao quedó con 38, lo que los posiciona cerca de los puestos de relevancia.

Coquimbo Unido superó a Audax Italiano en La Florida por 0-1 con un solitario tanto de Guido Vadalá. Con ese triunfo, los piratas se afirmaron al último cupo internacional con 38 unidades, mientras los itálicos se posicionan en la zona baja con 30 y tendrán que pelear hasta el final del año su permanencia en la Liga de Primera.

Universidad Católica goleó a Limache por 3-0 y confirmó que, al menos, irá a pre-Libertadores. Limache, en tanto, deberá luchar para mantener su cupo en Sudamericana. 49 puntos para los cruzados y 40 para los tomateros.

El triunfo y campeonato oficial de Colo Colo se dio ante Ñublense en Chillán por 1-2. Un agónico gol de Marcos Bolados le permitió alcanzar los 61 puntos y bajar su estrella 35 en un año muy regular colocolino. El golero caboverdiano Vozinha ganó, así, su primer título profesional de máxima categoría fuera de su país. Los chillanejos, por su parte, se estancó en 35 unidades y tiene posibilidades, pero se aleja de los torneos extranjeros.

A falta de dos fechas, la Universidad de Chile seguirá segunda con 51 puntos tras superar a Cobresal por 2-1. Los mineros, en tanto, apenas tienen 27 unidades, a una del descenso. La pelea laica ahora será asegurar el cupo a Libertadores de forma directa.

El cierre de la fecha se relaciona con este final de infarto para la zona de descenso. Los dos que estarían yéndose a la B ganaron: La Calera, colista, le ganó a un irreconocible Huachipato por 1-0 en el Nicolás Chahuán, mientras la UdeC se impuso ante O’Higgins por 3-2.

Los cementeros sumaron 24, mientras los foreros tienen 26, a uno de la salvación; los acereros quedaron con 36 e hipotecan de a poco la Sudamericana, mientras los celestes se hunden y deberán pelear hasta el final el descenso con 31 puntos en el bolsón.