Tabilo a semifinales del ATP de Estocolmo: es el primer chileno en la instancia desde 2002

El chileno Alejandro Tabilo se impuso al estadounidense Alex Michelsen en los cuartos de final del ATP de Estocolmo y clasificó a las semifinales del torneo.

El 31° clasificado del ranking ATP superó al 35° del mundo dominó el encuentro sin muchos contratiempos en sets corridos por parciales de 7-5 y 7-6, en una hora y 54 minutos de juego en la capital sueca.

La victoria de Tabilo, el mejor chileno del circuito actualmente, lo hará esperar por un rival. Su próximo escollo saldrá entre el cruce del argentino Thiago Tirante (51°) y el kazajo Aleksandr Shevchenko (107°), a disputarse en las próximas horas.

Por el otro lado del cuadro, pensando en una eventual final, están las llaves de Taylor Fritz y Holger Rune junto a la de Lorenzo Musetti y Ugo Humbert.