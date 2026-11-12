Tabilo a semifinales del ATP de Estocolmo: es el primer chileno en la instancia desde 2002
Chile vuelve a tener un semifinalista en el torneo disputado en Estocolmo desde que Marcelo “Chino” Ríos lo hizo en 2002. Tabilo jugará mañana 13 de noviembre a las 10 de la mañana en la instancia previa a la final.
El chileno Alejandro Tabilo se impuso al estadounidense Alex Michelsen en los cuartos de final del ATP de Estocolmo y clasificó a las semifinales del torneo.
El 31° clasificado del ranking ATP superó al 35° del mundo dominó el encuentro sin muchos contratiempos en sets corridos por parciales de 7-5 y 7-6, en una hora y 54 minutos de juego en la capital sueca.
La victoria de Tabilo, el mejor chileno del circuito actualmente, lo hará esperar por un rival. Su próximo escollo saldrá entre el cruce del argentino Thiago Tirante (51°) y el kazajo Aleksandr Shevchenko (107°), a disputarse en las próximas horas.
Por el otro lado del cuadro, pensando en una eventual final, están las llaves de Taylor Fritz y Holger Rune junto a la de Lorenzo Musetti y Ugo Humbert.