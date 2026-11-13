Entre el 2 y 6 de diciembre: Rapa Nui recibirá la última fecha del Circuito Chileno de Surf

Entre el 2 y 6 de diciembre, el surf nacional posará la vista sobre el Chile insular, cuando se realice el Rapa Nui Pro, última fecha del Circuito Chileno de Surf.

El cierre del campeonato reunirá a los más destacados deportistas del país en la icónica ola de Motu Hava, al oeste de la isla. No es una fecha cualquiera, sino que definirá a los campeones de Chile en varias categorías. En total, las categorías federadas Sub 12, Sub 14, Sub 16, Junior, Longboard, Master y Open jugarán sus últimos puntos, dándole la máxima emoción y nivel deportivo a un evento de lujo.

Que la última fecha del Circuito Chileno de Surf se dispute en Rapa Nui no es casual. La posición insular, cuyo punto más cercano al continente está a más de 3.500 kilómetros de distancia, ha forjado una historia y cultura desde su relación con el mar. La ola de Motu Hava, “ola de hitos” en el mundo surfista, ofrece condiciones de gran nivel para los competidores que lleguen hasta territorio isleño.

En su dimensión cultural, el Rapa Nui Pro es un evento que busca valorizar la identidad del pueblo rapanui, etnia polinesia cuyo aislamiento permitió el desarrollo de una sociedad única en el mundo. Por lo mismo, se contempla la realización de un hoko, danza tradicional guerrera, y la presentación de un akuru, expresión artística relacionada a la historia del pueblo.

“Estamos felices de recibir en la isla el cierre del Campeonato Nacional de Surf, porque el océano es parte de nuestra cultura. Somos un pueblo de navegantes que forjó su historia a través de las estrellas, las embarcaciones y su conexión con el mar. Por eso esta competencia tiene una importancia especial para nosotros y cuenta con todo nuestro apoyo”, señaló la alcaldesa de Rapa Nui, Elizabeth Arévalo Pakarati.

Ahora bien, volvamos a lo deportivo. La definición del circuito tendrá varios candidatos en sus respectivas categorías, uno de ellos con un sabor especial: Roberto Araki. El surfista de origen rapanui representa a su isla y fue campeón en la categoría Open 2025, por lo que buscará revalidar su título en Te Pito o Te Henua.

“Siempre es especial competir en casa, en la ola donde crecí y que me enseñó gran parte de lo que sé del surf. Hoy vivo en el continente, donde he buscado profesionalizarme y seguir creciendo como deportista. Este año estoy enfocado en el circuito internacional, por lo que estoy revisando mi calendario para ver si puedo compatibilizar las fechas y estar presente en casa, compartir con mi familia y amigos, y acompañar a mis compañeros que disputarán el título nacional”, dijo Araki.

En otras clasificaciones, destacan Nicolás Vargas, de Pichilemu en Open Varones; Isidora Bulto, de Iquique, en Open Damas; Inti Navarro, de Pichilemu, en Sub 16 Varones; Rafael Cortéz de Pichilemu y Javiera Quiroz de Concón en Longboard y otros competidores de alto nivel.