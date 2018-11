Estudiantes lanzan bombas de pintura por represión en La Araucanía afuera del edificio de la Dirección General de Carabineros

Video y fotografía vía @AcesChile

Eloísa González, ex vocera de la ACES y actual activista LGTB, quien se ve en las imágenes siendo reducida por fuerza policial, fue derivada luego de la detención, al igual que el resto de los manifestantes a la 1era Comisaría de Santiago, donde los estaban esperando familiares y funcionarios del INDH para ver el estado general de los detenidos.

González, además, denunció el trató abusivo que recibió por parte de los funcionarios policiales : "Me desnudaron cuando me detuvieron, golpearon y me ingresaron dentro de la dirección de Carabineros para seguir golpeándome", indicó. En el registro se puede apreciar lo que denuncian los manifestantes, al indicar que González fue ingresada violentamente a las dependencias de la DGC.