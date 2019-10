El repudio a Pilar Sordo en redes sociales por decir que “la equidad tiene que ver con que yo me sepa el nombre del conserje”

La psicóloga Pilar Sordo comentó el estallido social que sacude a Chile hace ya más de una semana. La psicóloga expresó su sentir sobre el descontento social y dio su visión sobre lo que para ella significa la “equidad”.

En entrevista con el programa “Sigamos de largo” de Canal 13, la autora de "Viva la diferencia" comentó que "la equidad tiene que ver con formar comunidad”.

En ese sentido, la profesional explicó que “tiene que ver con un tema de trato donde yo me sepa el nombre del conserje, donde ojalá sepa si sus hijos están bien, si puedo ayudar en algo, si de repente tengo una torta en mi casa que me quedó de un cumpleaños, ¿por qué no se la voy a dar para que se la lleve a su casa?".

“No necesitamos gente generosa, necesitamos cambiar miradas, de vernos como un otro, como un tú”, añadió.

Según Sordo, “va más allá del tema de la plata”.

Las palabras de la psicóloga generaron una serie de críticas a través de las redes sociales, donde usuarios y usuarias han mostrado su indignación porque la panelista confunde, en televisión abierta, a “la equidad con la limosna“, y la “solidaridad con la caridad“.

Revisa el momento a continuación.