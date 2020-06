Subsecretario Zúñiga asegura que "no hay ningún paciente afectado" tras inundación en el Barros Luco

El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, se refirió a las denuncias realizadas en redes sociales de usuarios que reportaron inundaciones en el sector de las carpas modulares, instaladas para la contención de la pandemia, en el Hospital Barros Luco en la comuna de San Miguel. El anegamiento se produjo por el sistema frontal que ha afectado durante este lunes a la zona centro-sur del país.

Consultado por el tema, Zúñiga aseguró que no se ha visto afectado ningún paciente en el hospital Barros. "La denuncia del hospital modular Barros Luco es acerca de una inundación, pero esta se encuentra al exterior del hospital modular. Hemos confirmado, y yo hablé directamente con la directora del Hospital Barros Luco y me ha dicho que no hay ningún paciente afectado por esta denuncia que se ha realizado", señaló la autoridad esta tarde.

El ministro Enrique Paris también se refirió a la situación señalando que la "supuesta inundación" en el Barros Luco es por fuera, no es por dentro del hospital. "Ahora, nosotros estamos llanos a aceptar cualquier noticia que haya que solucionar", planteó el ministro.

Cabe mencionar que, tal como confirmó el intendente Felipe Guevara más tarde, compartiendo imágenes del interior del hospital modular, el recinto sigue funcionando con normalidad durante esta jornada.