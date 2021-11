Las "joyas" del diputado electo del Partido Republicano Johannes Kaiser, quien cuestiona el derecho a voto de las mujeres

Uno de los principales resquemores respecto al proyecto político del Frente Social Cristiano y el Partido Republicano, es la minimización de los derechos de las mujeres. Y en esa línea, al parecer, uno de sus principales exponentes es el diputado electo, Johannes Kaiser, quien realizó una polémica declaración que pone en cuestionamiento la participación femenina en las elecciones. Y, en la misma frase, como si fuera poco, califica a los inmigrantes de violadores.

“Lo que pasa es que también tienes ahí una especie de esquizofrenia. Las mujeres dejan de ir al parque a trotar porque tienen miedo a inmigrantes que las pueden violar, pero siguen votando por los mismos partidos que están trayendo a esa gente y tu realmente te preguntas si el derecho a voto (a las mujeres) fue una buena idea”, dijo Kaiser, quien obtuvo el 11,7% de los votos en el distrito 10 (Santiago, Providencia, Ñuñoa, Macul, San Joaquín y La Granja).

Estas declaraciones fueron realizadas en el marco de una transmisión en vivo y que posteriormente fueros difundidas en redes sociales, donde se puso al candidato electo como el blanco de críticas al poner en cuestión el derecho a sufragio en las mujeres, conseguido a punta de lucha y movilización a partir de 1946.

Con estos dichos se sigue poniendo en el debate los retrocesos en materia de género y derechos de las mujeres ante un posible gobierno del Partido Republicano, liderado por José Antonio Kast, quien abiertamente ha expresado en su programa de gobierno una fractura en el avance de la lucha de las mujeres impulsada en las últimas décadas.



Video vía Twitter @PrensaPopularD

Las otras "joyas" de Kaiser

Esta declaración, que encendió a las redes sociales, no es la única polémica que ha protagonizado Kaiser, hermano de Axel Kaiser, presidente de la Fundación Para el Progreso.

El 11 de septiembre del 2019, una fecha triste para Chile debido al Golpe de Estado, en el diario El Mercurio se publicó un inserto a favor de tal acto, el que fue firmado por 60 personas y que entre todos pagaron $14 millones para que apareciera en este medio. Dentro de la lista, además de reconocidos seguidores de la dictadura como el ex almirante Jorge Arancibia o el fundador de la UDI Javier Leturia, figura también Johannes Kaiser.

En su canal de Youtube "Nacional-Libertario" tiene un programa en donde critica a todos los políticos -excepto a Kast- y repudia fuertemente a las fuerzas de izquierda. Por cierto, los migrantes son un punto central dentro de sus discursos. En ese marco publicó un video donde muestra quiénes son los dirigentes de los colectivos de inmigrantes en Chile con un , calificado como peligroso seguimiento.

Durante la campaña hizo polémica también por plagiar una afiche de un grupo de ultraderecha suizo, los que afirmaban que inmigrantes que aportan, se deportan.

Los panelistas no se quedan atrás

En su programa "Irreductibles", Kaiser ejerce de moderador de los invitados, quienes también son reconocidos por no tener pelos en la lengua al momento de lanzar frases: Gonzalo Rojas y Hermógenes Pérez de Arce.

De hecho, en su último programa, Rojas afirma que “José Antonio es el último discípulo directo y predilecto de Jaime (Guzmán). La UDI sabe eso. Sabe que el último regalo de matrimonio que mandó Jaime Guzmán fue el regalo de matrimonio a José Antonio Kast días antes de morir. La UDI sabe quién es José Antonio Kast”.

“Chahuán hizo un listado de lo que le quieren pedir (a Kast) y era pura retórica. En primer lugar, cuidado del medioambiente y disposiciones respecto del cambio climático... perfecto viejo, cuál es el problema, no veo ningún inconveniente mientras eso no afecte obviamente al crecimiento y desarrollo económico (…) Después, equidad de género y mantención de los criterios de igualdad de la mujer. Perfecto, pero si me pides que yo me rinda a la ideología de género, por supuesto que no”, añadió, asegurando en esa línea que "no vamos a promover la agenda LGTB ni la ideología de género”.

Pérez de Arce, en tanto, dijo que no cree que "sean temas ideológicos los que se van a discutir”. Por otro lado, dijo que "hay situaciones que son de facto. El desprestigio de Pinochet en Chile es un hecho, que lo logró la Concertación injuriándolo”. “Gerardo Varela, un columnista de derecha, le pide a José Antonio olvidarse de Pinochet y ese es un consejo estratégico de corto plazo y buen consejo para ganar la segunda vuelta”.

“La gente cree que Pinochet mandó a matar gente”, cerró.