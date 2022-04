Sigue la polémica: juez cambió versión sobre acusación que terminó con Javier Castrilli despedido de la Comisión de Árbitros

Cuando todos esperaban que tras el despido de Javier Castrilli de la Comisión de Árbitros y el reintegro de los 14 jueces marginados, todo se iba a calamar, eso no ocurrió, ya que uno de los referís que realizó una de las acusaciones más potentes, Cristian Droguett, se desdijo tras sus primeras declaraciones, dejando un manto de dudas en medio de la crisis arbitral.

En primera instancia, Droguett comentó en conversación con ADN que “hubo un llamado” desde Santiago para favorecer un penal para Huachipato en el duelo por la Promoción ante Deportes Copiapó.

Posteriormente, en conversación con El Mercurio, Droguett cambió su versión y dijo que “para Santiago es penal”. Cuando se le consultó sobre la llamada el cual aseguró que vino desde Santiago, el árbitro indicó que no tiene la certeza.

Esto no es la única contradicción, ya que en un audio dado a conocer en ADN, donde el juez del controversial partido entre Huachipato vs Copiapó, Francisco Gilabert, quedó en evidencia con una doble versión.

"(En la cancha) cobré el penal, entendiendo que podía no ser, porque me la jugué y vi que le tocaba el tobillo. Me llama el VAR, veo que no es penal, voy a salir con tiro de esquina y me dicen ‘Francisco, por favor, analiza la camiseta’ y veo el jalón, pero me parece acción de juego, voy con tiro de esquina. Y me dicen, ‘Francisco por favor, analiza la camiseta’, y yo dije ‘¿¡¡qué!!?’. Ahí entendí que algo raro había pasado y me fui con esa sensación de haber cobrado algo que no era. Termina el partido y el VAR (Cristián Droguett) me dice: ‘Hueón, menos mal que cobraste penal, menos mal me lo entendiste’... ‘Puta, sí, pero ¿qué pasó?’, pregunté. ‘Me llamaron de Santiago que tenía que cobrar penal’. Tan tan!".

Esta versión es completamente opuesta a los audios liberados en el diálogo entre Gilabert y el VAR, en medio del cuestionado cobro. En aquella instancia, el árbitro central cobró el penal, a pesar de que en el VAR los asistentes Cristian Droguett y Loreto Toloza, le insistieron que la jugada no era penal. “En el momento que va a la disputa, claramente juega el balón el defensor número 15”, dijo Droguett a través de la comunicación de video asistencia.



Audios del VAR del partido entre Huachipato y Copiapó. Vía Youtube Campeonato Chileno

Ya se anunció que esta situación se llevará a la justicia ordinaria, donde el mismo Javier Castrilli confirmó que iba a llegar a esa instancia, con el fin de conocer la verdad. De momento hay versiones contradictorias, acusaciones cruzadas y dudas respecto al conflicto que aqueja a los árbitros del fútbol chileno.