Joseph Ramos por aranceles de Trump: “con protección EE.UU. no se va a hacer grande nuevamente”

Poco después de la medianoche local de ayer martes entraron en vigencia los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra productos de México y Canadá. El mandatario afirmó que la adopta después de que se haya agotado el tiempo para llegar a un acuerdo con estos dos países.

“No queda espacio para México ni para Canadá”, dijo Trump en la Casa Blanca el lunes. “Los aranceles, ya saben, están listos. Entrarán en vigor”. El mercado de valores estadounidenses se hundió tras la confirmación de las medidas con las que Trump ha venido amenazando desde que tomó posesión como presidente en enero. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, reaccionó anunciando la imposición de aranceles del 25%, también a partir de este martes, sobre bienes estadounidenses por valor de US$30.000 millones, los cuales aumentarán hasta alcaznar US$155.000 millones en 21 días. Asimismo China advirtió el día de hoy que “resistirá hasta el final” si Estados Unidos (EE.UU.) “insiste en perjudicar los intereses chinos”, en respuesta a los nuevos aranceles impuestos por Washington al gigante asiático.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos con el académico, doctor en economía y profesor de la Universidad de Chile Joseph Ramos, quien advierte que el proteccionismo adoptado por el segundo mandato Trump “no ‘hará grande nuevamente’ a Estados Unidos”.

“Lo que hace grande un país es la productividad, la eficiencia y centrarse en esas cosas que produce mejor y no las cosas que produce más costosamente. Y la protección es producir cosas que son más caras“, asegura el académico respecto al cambio de rumbo adoptado por Washington.

Asimismo también teme por la respuesta de los mercados y gobiernos del mundo a los aranceles impuestos, “como ya ha hecho China y Canadá. Van a reaccionar contra estos aumentos y ellos también van a aumentar sus aranceles”.

“Por supuesto, es dañino para todos, pero no sabemos dónde va a terminar. Trump ya dijo que cualquier aumento que hagan los chinos, que hagan los canadienses, él también lo va a aumentar de nuevo por ese aumento. O sea, lo que amenaza es una escalada sin fin“.

E incluso eliminando de la ecuación los efectos de la respuesta global en la economía interna de los Estados Unidos, ni siquiera tendría el efecto esperado de fortalecer la industria domestica, por cuanto una política proteccionista “pone recursos en industrias que no son muy competitivas”.

“Entonces, con una política proteccionista vamos a tener más cosas, pero en las que eres menos eficiente“, advierte el economista.

Buen inicio de 2025 para Chile, aunque crecimiento continúa al debe

El escenario internacional, admite Ramos, es poco positivo para la economía chilena, por cuanto la imposición de aranceles puede afectar las importaciones forestales y frutícolas. Sin embargo, “Estados Unidos no es capaz de producir por sí mismo el cobre que necesita. O sea, digamos, Chile lo sabe y Estados Unidos lo sabe”. De la misma manera la fruta nacional cuenta con un respaldo no menor frente a la producción doméstica del país del norte: la fruta chilena sale en el invierno norteamericano, cuando no hay producción.

“Compite con la fruta fresca de Sudáfrica, de Australia, pero no con la norteamericana”.

Asimismo no todos son sombras a futuro: el Imacec de enero creció un 2,5% en doce meses, según reportó el lunes el Banco Central, impulsado por el sector comercio e industria.

En esa línea Ramos comentó: “las nubes positivas son que, en la medida que baja la inflación y que ya después de esta alza de electricidad no habrá más, eso permite que el Banco Central pueda volver a bajar las tasas de interés y en algún modo eso estimula también la economía. Entonces, eso es algo que viene durante este año”.

“Yo creo que el crecimiento de este país va a ser en torno a 2,5%, digamos algo mejor que marginalmente puede ser mejor a lo que fue antes, el año pasado, o años anteriores”.

Sin embargo, y si bien son números positivos respecto al inicio de la década, continúan configurando una “cifra muy insatisfactoria”.

“Chile tiene y tendría la posibilidad de crecer, yo diría, al menos 4%, por ser una economía que todavía está a mitad del camino de desarrollo. Entonces podemos copiar la esencia de crecer rápido, que es copiar tecnologías y adaptarlas a Chile, copiar las mejores prácticas”.